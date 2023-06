Mariage Karan Deol-Drisha Acharya: le message de Bobby Deol pour la mariée prouve que Deols est une famille passionnée

Le fils de Sunny Deol, Karan Deol, s’est finalement marié avec sa petite amie de longue date, Drisha Acharya, le 18 juin. Des photos et des vidéos des festivités du mariage ont fait le tour des réseaux sociaux. Maintenant, le frère et acteur de Sunny Deol, Bobby Deol, a écrit un post Instagram pour accueillir Drisha Acharya dans la famille. Il a partagé quelques adorables photos avec le marié et la mariée. Le premier cadre mettait en vedette Bobby Deol, sa femme Tanya Deol et son fils Aryaman posant avec Karan et Drisha. Sur la photo suivante, l’acteur a été vu en train de déposer un baiser sur la joue de son neveu.

Pour leur journée spéciale, alors que le marié était vêtu d’un ensemble de teinte ivoire ainsi que d’un turban, Drisha portait un magnifique lehenga rouge.

À côté des adorables photos, Bobby Deol a écrit : « Béni d’avoir une fille dans notre famille maintenant, que Dieu vous bénisse Drisha Acharya et Karan Deol. »

Regarde:

Message de Karan Deol pour sa femme

Karan Deol a officiellement partagé quelques photos après les noces pour professer son amour pour sa femme Drisha Acharya. Les moments candides, capturés dans les lentilles, sont trop beaux pour être manqués. Dans la légende, l’acteur a remercié tout le monde pour les bénédictions abondantes et les bons vœux.

« Tu es mon aujourd’hui et tous mes lendemains. Le début d’un beau voyage dans nos vies. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les bénédictions abondantes et les bons vœux qui nous entourent ! » lit sa légende.

Réagissant au message, son oncle Bobby Deol, l’acteur Ranveer Singh a laissé tomber un tas d’emojis au cœur rouge.

Réception de Karan Deol-Drisha Acharya

Le grand-père de Karan, Dharmendra, le père Sunny Deol et l’oncle Bobby Deol étaient présents à la réception des tourtereaux. Plusieurs grandes stars de Bollywood comme Salman Khan, Aamir Khan, Ranveer Singh, Deepika Padukone, Jackie Shroff, Shatrughan Sinha, Kapil Sharma, qui est venu avec sa femme Ginni Chatrath. Notamment, le père de Ranveer Singh, Jagjit Singh Bhavnani, sa mère Anju Bhavnani et sa sœur Ritika Bhavnani ont également assisté à la réception.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Karan Deol – qui est le fils aîné de Sunny et Pooja Deol – a fait ses débuts à Bollywood avec Pal Pal Dil Ke Paas. Il a également été vu à Velle, où il partageait l’espace de l’écran avec son oncle Abhay Deol.