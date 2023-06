Le fils de Sunny Deol, Karan Deol, et sa partenaire, Drisha Acharya, sont prêts à marcher dans l’allée le 18 juin. Actuellement, la famille Deol profite des festivités précédant le mariage. Le 12 juin, la cérémonie roka de Karan et Drisha a eu lieu à Mumbai. L’événement a vu la réunion des trois frères Deol, Sunny, Bobby et leur cousin Abhay Deol. Des photos et des vidéos des célébrations précédant le mariage ont déjà commencé à inonder Internet. Maintenant,

Karan Deol laisse tomber une photo avec Sunny Deol et son frère Rajveer Deol

Ajoutant un autre aperçu de la fête des jours avant le mariage, Karan Deol a partagé une photo sur Instagram, célébrant les fonctions pré-mariage avec ses « meilleurs hommes » alias son père Sunny Deol et son frère Rajveer Deol. « Je ne pourrais pas être plus reconnaissant. Mes meilleurs hommes ! sous-titré Karan sur Instagram.

La photo a capturé Sunny Deol et Rajveer Deol partageant le même cadre avec Karan. Karan était beau, vêtu d’une kurta bleu sarcelle, qu’il superposait à une veste de la même teinte, avec des imprimés blanc cassé complexes. Sunny Deol et Rajveer ont enfilé des tenues décontractées.

Alors que Sunny portait une kurta noire, Rajveer arborait une chemise blanche facile à porter. Tous deux avaient des manches retroussées. Karan, étant l’homme principal de l’événement, se tenait au milieu tandis que son père et son frère se tenaient de chaque côté de lui. Le trio a affiché des sourires rayonnants, posant pour le clic, bras dessus bras dessous.

Dharmendra félicite son petit-fils Karan Deol

Le grand-père de Karan Deol et acteur légendaire, Dharmendra, a adressé ses meilleurs vœux à son petit-fils. « Félicitations », a écrit Dharmendra, ajoutant un emoji au cœur rouge. Les utilisateurs des médias sociaux, désireux d’en savoir plus sur la mise à jour du mariage de Karan, ont également réagi au message. La plupart d’entre eux ont félicité Karan d’avoir entamé un nouveau chapitre de sa vie personnelle.

Karan Deol et Drisha Acharya coupent le gâteau ensemble

Il n’y a pas si longtemps, une vidéo de Karan et de sa future épouse Drisha coupant un gâteau lors de leur fête pré-mariage a fait surface sur Internet. Le couple a rencontré un petit moment où Kaaran a essayé de donner un morceau de gâteau à Drisha, mais il a laissé tomber par erreur quelques miettes sur le sari de Drisha. Mais le couple a ri de l’incident.

Karan Deol est entré dans Bollywood avec le film Pal Pal Dil Ke Paas, dirigé par son père Sunny Deol. Il a également fait partie du drame policier comique du cinéaste Deven Munjal en 2021, Velle. Karan est actuellement prêt pour la sortie d’Apne 2. Le film met en vedette trois membres de sa famille, dont Sunny Deol, Bobby Deol et Dharmendra.