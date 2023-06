Mariage Karan Deol-Drisha Acharya : la deuxième épouse de Dharmendra, Hema Malini, assistera-t-elle au mariage ? Voici ce que nous savons

Le fils de Sunny Deol, Karan Deol, est prêt à se marier avec son amour de longue date, Drisha Acharya. Le futur grand-père du futur marié, également acteur vétéran, Dharmendra, est heureux pour le couple et les a bénis. Depuis que le mariage de Karan Deol a été annoncé, les gens se demandent si Hema Malini assistera au mariage. Nous avons obtenu des réponses à toutes vos questions, alors lisez la suite pour savoir si l’actrice rejoindra la famille Deol lors des festivités du mariage.

Hema Malini est la deuxième épouse de Dharmendra, tous deux ont des enfants Esha Deol et Ahana Deol. Sunny Deol et Bobby Deol sont les fils de Dharmendra de sa première femme. L’acteur a épousé Prakash Kaur à l’âge de 19 ans, mais lorsqu’il a déménagé à Mumbai et a commencé à travailler dans des films, il a épousé Hema Malini. Dans ce contexte, la question la plus posée actuellement est la suivante : Hema Malini assistera-t-il au mariage de Karan Deol ? La réponse est non, elle n’y assistera pas. Mais pourquoi?

Une source proche de la famille a confirmé que Hema Malini n’assisterait pas au mariage. Elle a toujours maintenu une distance digne de la première famille de Dharmendra. La source a également déclaré qu’il était ridicule de poser cette question. Cependant, ses filles Esha Deol et Ahana Deol assisteront probablement au mariage de Karan Deol avec leurs épouses. La même source a informé que probablement un frère dévoué, Sunny Deol, a invité Esha et Ahana. Les deux feront certainement une brève apparition au mariage.

Karan Deol et Drisha Acharya se sont fiancés le mois dernier et ont annoncé leur mariage. Les deux ont échangé des bagues à l’occasion de l’anniversaire de mariage de Dharmendra et Prakash Kaur. Selon certaines informations, les festivités du mariage commenceront le 16 juin et le lieu qu’ils ont réservé est Taj Lands End à Bandra, Mumbai. On ne sait pas grand-chose de la future mariée Drisha Acharya mais elle est la petite-fille de Bimal Roy.

Sur le plan du travail, Karan Deol a commencé sa carrière cinématographique en tant qu’assistant réalisateur pour Yamla Paga Deewana 2. Les étoiles les membres de sa famille Sunny Deol, Bobby Deol et Dharmendra. Il est entré dans le théâtre en 2019 en faisant ses débuts à Bollywood dans Pal Pal Dil Ke Pass. Il est ensuite apparu à Velle aux côtés de son oncle Abhay Deol. On dit qu’il joue dans Apne 2 avec son père, son oncle et son grand-père.