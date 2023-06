Mariage Karan Deol-Drisha Acharya : Est-ce la raison pour laquelle Shah Rukh Khan a sauté la réception du fils de Sunny Deol ?

Fils aîné de Sunny Deol et Pooja Deol Karan Déol noué le noeud avec sa petite amie de longue date Drisha Acharya. Leur mariage est resté le clou de ces derniers jours. Du sangeet, du mehendi au mariage et à la réception – les photos du gros mariage sont restées pour régner sur les réseaux sociaux. Bobby Deol, sa femme Tania, Abhay Deol et d’autres ont fait pour les baaratis. De nombreuses célébrités de Bollywood ont assisté à la réception de Karan Deol et Drisha Acharya. Salman Khan, Anupam Kher, Aamir Khan, Suniel Shetty et bien d’autres étaient présents à la réception. Mais Shah Rukh Khan manquait à l’appel !

Pourquoi Shah Rukh Khan n’a-t-il pas assisté à la réception de mariage de Karan Deol ?

Sunny Deol et Shah Rukh Khan ont partagé l’espace à l’écran dans le film Darr. Ainsi, l’absence de Shah Rukh Khan du mariage de Karan Deol et de Drisha Acharya a laissé beaucoup de perplexes. Eh bien, même si personne ne sait pourquoi, un rapport du Times Now suggère que Shah Rukh Khan et Sunny Deol ne se sont jamais entendus. Selon le rapport, Sunny Deol a eu un désaccord créatif avec les réalisateurs sur la scène culminante du film. Depuis lors, il ne s’est pas associé à YRF et a également gardé ses distances avec Yash Chopra et Shah Rukh Khan. En fait, sur Aap Ki Aadalat, Sunny Deol avait parlé de ne pas avoir parlé à Shah Rukh Khan pendant près de 16 ans après Darr. Alors est-ce la raison pour laquelle SRK n’a pas été invité à la réception de mariage de Karan Deol ? Eh bien, il n’y a pas encore de confirmation sur tout cela.

Découvrez la vidéo de Sunny Deol d’Aap Ki Aadalat avant :

‘Je n’ai pas parlé à Shahrukh Khan @iamsrk pendant 16 ans après ce tiff sur les plateaux de ‘Darr’, l’acteur Sunny Deol @iamsunnydeol dans #AapKiAdalat Demain samedi soir à 10h @indiatvnews pic.twitter.com/uERbsn2nDt Rajat Sharma (@RajatSharmaLive) 14 juin 2019

Outre Shah Rukh Khan, des stars comme Hema Malini et ses filles Esha Deol – Ahana Deol étaient également portées disparues. Cependant, Esha Deol a profité de ses Insta Stories pour souhaiter aux jeunes mariés une vie de couple heureuse.

Pendant ce temps, les images intérieures du mariage de Karan Deol dominent toujours les médias sociaux. Anupam Kher a partagé une photo montrant Aamir Khan, Salman Khan, lui posant avec Dharmendra, Sunny Deol.

Consultez le message ci-dessous :

Classe des années 90. Acteurs d’une ère pré-téléphones mobiles et vanity vans. Quand on partageait des histoires ! Quand nous avons partagé des chambres de maquillage. Quand nous avons changé de costumes en plein air, derrière des arbres et des parapluies et que nous avons ri .. Toujours aussi fort !! Toujours à réinventer ! Ça compte toujours !! C’était si agréable de se rencontrer pic.twitter.com/QYAlSMuauh Anupam Kher (@AnupamPKher) 19 juin 2023

Un autre grand moment fort du mariage de Karan Deol est Pooja Deol. La femme de Sunny Deol a gardé ses distances avec les médias, alors lorsque les photos d’elle du mariage ont été diffusées sur Internet, elles sont instantanément devenues virales sur les réseaux sociaux.