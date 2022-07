Mariage Jennifer Lopez-Ben Affleck : l’actrice Hustlers exhibe son alliance dans une superbe photo de chambre ; la rémanence sur son visage est incontournable

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont maintenant M. et Mme. Après avoir annoncé leurs fiançailles en avril, les deux stars d’Hollywood se sont rendues à Las Vegas pour échanger leurs vœux de mariage. C’est dimanche soir que le mariage de Jennifer et Ben a eu lieu. L’actrice de Hustlers a révélé la même chose dans une newsletter qu’elle a signée sous le nom de Jennifer Lynn Affleck. Dans la lettre qu’elle a écrite, “Nous avons lu nos propres vœux dans la petite chapelle et nous nous sommes donné les bagues que nous porterons pour le reste de nos vies.” Maintenant, voici la superbe photo de la diva après le mariage.

JLo exhibe son alliance

S’adressant à son compte Instagram, Jennifer Lopez a partagé une belle photo qui a fait claquer dans la chambre quelques heures après le mariage. Sur la photo, on peut la voir exhibant sa magnifique alliance parsemée de diamants. Le sourire et la lueur sur son visage en disent long sur sa joie d’être une femme mariée. Elle a sous-titré le message comme “Sadie”. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sadie est une référence à une chanson qui dit ‘Sadie, Sadie, Married Lady’. Découvrez son message ci-dessous:

L’histoire d’amour de Bennifer

L’histoire d’amour de Jennifer Lopez et Ben Affleck a commencé en 2000. Ils sont tombés amoureux l’un de l’autre et se sont fiancés, cependant, en 2003, ils ont annulé leurs fiançailles et se sont séparés. 20 ans plus tard, Ben et Jennifer ont retrouvé l’amour l’un dans l’autre et maintenant ils forment un couple marié. Les photos et vidéos du mariage de Bennifer sont partout sur les réseaux sociaux. Les stars semblent profondément amoureuses l’une de l’autre et leurs fans sont ravis de cette évolution. C’était un petit mais doux mariage dans une chapelle avec service au volant à Las Vegas.