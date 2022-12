Mariage Hansika Motwani-Sohael Khaturiya: l’actrice de MY 3 est élégante et chic en sharara lors de sa cérémonie mehendi

L’actrice populaire Hansika Motwani est sur un nuage ces jours-ci alors qu’elle nouera le nœud nuptial avec son petit ami de longue date et partenaire commercial Sohael Khaturiya le 4 décembre. Fort et Palais, au Rajasthan. Si l’on en croit les rumeurs, les festivités du mariage de Hansika et Sohael ont déjà commencé. Le couple s’est beaucoup amusé en appréciant leur cérémonie de mehendi qui s’est tenue le 1er décembre. Les photos et les vidéos de leur cérémonie de mehendi sont devenues virales sur les réseaux sociaux et les fans en deviennent gaga.

Sur les photos, la future mariée Hansika a l’air éthérée et élégante alors qu’elle enfile un sharara tie-dye orange et jaune pour sa cérémonie mehendi. La fonction mehendi était une affaire intime à laquelle assistaient les membres de sa famille et ses amis proches. Hansika a complété son look mehendi avec une queue de cheval basse, des jhumkas argentés et un maquillage léger.

Regardez les photos de mehendi de Hansika Motwani –

Hansika Motwani a l’air chic –

Les festivités avant le mariage de Hansika Motwani et Sohael ont commencé par une cérémonie Mata Ki Chowki qui s’est tenue à Mumbai la semaine dernière. Hansika a passé un moment de gala alors qu’elle partait en voyage de célibataire avec son gang de filles. Elle a même partagé une vidéo spéciale du voyage amusant et a donné à ses fans un aperçu de leur fête. Hansika est à la mode sur le nouvelles de divertissement. Apparemment, le couple prévoit d’organiser une soirée sangeet spéciale avec une cérémonie haldi qui se tiendra le week-end. Après un grand mariage, les deux organiseront une grande réception pour leurs amis de l’industrie cinématographique.