Mariage Hansika Motwani- Sohael Khaturiya : découvrez les photos et vidéos de rêve du nouveau couple [Watch Video]

Hansika Motwani – Mariage Sohael Khaturiya: L’actrice de Tollywood et de Bollywood, Hansika Motwani, s’est mariée avec son petit ami de longue date, Sohael Kathuriya. Ils se sont tous deux mariés le 4 décembre dans le fort et le palais Mundota de Jaipur. Aujourd’hui, de nombreuses photos et vidéos deviennent virales sur les réseaux sociaux. L’actrice était si belle dans un lehenga rouge, qu’elle a associé à des bracelets rouges et du kaleere. Elle portait également des bijoux de déclaration. D’un autre côté, le marié avait l’air pimpant dans un sherwani ivoire. Regardons la vidéo pour voir les photos et vidéos à l’intérieur. Regarder la vidéo.