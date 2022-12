Mariage Hansika Motwani-Sohael Khaturiya : après le mehendi et le sangeet, l’actrice est élégante dans sa sharara scintillante lors de la soirée soufie

L’actrice populaire Hansika Motwani est prête à se marier avec son petit ami de longue date Sohael Khaturiya qui est un homme d’affaires prospère le 4 décembre au fort et palais de Mundotta au Rajasthan. Leurs festivités avant le mariage ont déjà commencé et les fans ont un aperçu de l’occasion. Après avoir organisé une somptueuse cérémonie Mehendi et sangeet, la future mariée a été vue en train d’assister à une soirée soufie avec son fiancé. Les vidéos et les photos de la nuit soufie sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Hansika avait l’air fan dans une sharara chatoyante et a choisi de compléter son look avec des bijoux ethniques dont des bijoux de tête. Hansika et Sohael ont fait une entrée rêveuse en entrant dans le hall en se tenant la main.

Regardez la vidéo de la nuit soufie de Hansika Motwani et Sohael Khaturiya –

En dehors de cela, leurs photos et vidéos mehendi étaient partout sur Internet. Hansika a choisi d’être simple dans sa fonction mehendi et portait un ensemble sharara orange. Elle a complété son look avec une jhumka argentée. Après avoir eu un mariage somptueux, le couple éperdument amoureux organisera une grande réception pour leurs amis professionnels et les amis de l’industrie de Hansika. Leur mariage sera suivi par leurs familles et amis proches avec lesquels les deux partagent un lien étroit. Si l’on en croit les rapports, les droits de mariage de Hansika et Sohael seront accordés à une plate-forme OTT.

Hansika s’est même amusée à l’enterrement de vie de jeune fille et s’est bien amusée avec son gang de filles. Sur le plan du travail, Hansika a commencé sa carrière en tant qu’enfant artiste dans des spectacles comme Shaka Laka Boom Boom, Son Pari et Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Elle a ensuite été vue dans des films comme Engeyum Kadhal, Oru Kal Oru Kannadi, Velayudham, Theeya Velai Seiyyanum Kumaru et Singam II.