Mariage Hansika Motwani-Sohael Kathuriya: les mariés affichent des sourires radieux portant des varmalas dans la première photo et les vidéos

Hansika Motwani a finalement noué le nœud avec son partenaire commercial et ami Sohael Khaturiya au fort et palais Mundota à Jaipur le 4 décembre. La première photo et les vidéos des mariés vêtus de leurs tenues de mariage ont fait surface en ligne et les fans ne peuvent pas arrêtez de jaillir sur le couple nouvellement marié.

Dans leur première photo, Hansika et Sohael ont été vus vêtus de leurs tenues de mariage. Alors que Hansika portait un ensemble de choli lehenga rouge brodé, Sohael était beau en sherwani et pagdi crème. Ils ont été vus arborant leurs sourires radieux alors qu’ils montaient sur scène après la cérémonie de varmala.

Dans la vidéo, Hansika a été vue escortée par des membres de sa famille et des amis proches jusqu’au mandap devant les pheras. Hansika a couvert son visage de son odhani rouge tandis que ses proches collaborateurs portaient le chadar fleuri au-dessus de sa tête alors qu’elle entrait dans la salle.

Regarde.

Lors de la fête précédant le mariage, on peut voir Hansika vêtue d’une robe blanche scintillante, tandis que Sohael a opté pour un smoking blanc. On peut les voir danser ensemble sur différents numéros, y compris le numéro à succès de Hrithik-Katrina, Tu Meri, du film Bang Bang de 2014.

Pour la cérémonie Haldi aussi, ils s’étaient complimentés avec des tenues fleuries en blanc. Le couple était magnifique et a été vu en train de s’amuser avec sa famille et ses amis. Hansika a également publié des photos de sa cérémonie Sangeet, dans laquelle elle était magnifique dans un lehenga rose, tandis que Sohael a stupéfié tout le monde avec son sherwani noir.

Il y a quelques jours, Hansika a également partagé d’adorables photos et vidéos de sa cérémonie Mehandi et de son enterrement de vie de jeune fille avec ses amis.