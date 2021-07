New Delhi: L’un des couples les plus mignons de l’industrie de la télévision Rahul Vaidya et ladylove Disha Parmar sont tous prêts à se marier demain (16 juillet) et les fans ne pourraient pas être plus excités. Après avoir célébré leur cérémonie mehendi et partagé des aperçus amusants de l’événement sur les réseaux sociaux, le couple a récemment terminé sa cérémonie haldi. Plusieurs pages de fans du couple ont partagé des images intérieures de la cérémonie et elles sont glorieuses, capturant le bonheur et l’excitation du couple.

Disha et Rahul peuvent être vus couverts de curcuma dans le cadre du rituel pré-mariage. On voit leurs amis et leur famille danser, poser avec eux et célébrer leur union conjugale.

Jetez un oeil aux adorables photos:

Pour les non-spécialistes, Rahul Vaidya et Disha Parmar ont annoncé leur mariage sur Instagram suivi d’une vidéo où on les voit échanger leurs bagues de fiançailles et l’officialiser. Rahul a avoué son amour à Disha dans l’émission de téléréalité Bigg Boss 14. Depuis lors, ils ont été ensemble à travers vents et marées.

Disha Parmar a fait ses débuts dans le feuilleton quotidien 2012 Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara. Elle a également figuré dans plusieurs publicités publicitaires. Elle a ensuite été vue dans l’émission télévisée Woh Apna Sa et a également reçu l’amour des téléspectateurs.