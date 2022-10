Mariage de Tom Brady et Gisele Bündchen : dans leurs propres mots

Le mariage de Tom Brady et Gisele Bündchen a été au centre des rumeurs ces dernières semaines.

Avance rapide jusqu’à mardi, des informations ont fait surface selon lesquelles le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay et l’ancien mannequin brésilien ont embauché des avocats spécialisés en divorce après des mois de “tension” entre les deux.

Le couple, marié depuis 13 ans et partageant deux enfants ensemble, passerait du temps séparé. Bündchen a été aperçue lundi à Miami sans son alliance.

Bien que le couple n’ait pas directement commenté les informations concernant l’état actuel de leur relation, voici un retour sur les moments où Brady et Bündchen ont parlé de leur union.

Connexion instantanée

En 2009, Bundchen a déclaré à Vanity Fair qu’elle avait immédiatement ressenti une connexion avec Brady.

“Je savais tout de suite – la première fois que je l’ai vu”, a déclaré Bündchen au point de vente. “Nous nous sommes rencontrés par l’intermédiaire d’un ami. Au moment où je l’ai vu, il a souri et je me suis dit : c’est le sourire le plus beau et le plus charismatique que j’aie jamais vu ! Nous nous sommes assis et avons parlé pendant trois heures.”

Elle a poursuivi : “Je devais rentrer à la maison pour Noël, mais je ne voulais pas partir. Tu sais ce sentiment de ne pas en avoir assez ? Depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés, nous n’avons jamais passé une seule journée sans se parler. »

Fusionner leur famille

Gisele et Tom partagent deux enfants ensemble : leur fils Benjamin Rein, 12 ans, et leur fille Vivian Lake, 9 ans. Brady a également un fils Jack Edward, 15 ans, avec son ex-petite amie Bridget Moynahan.

Sur Instagram en février 2020, on a demandé à Bündchen via une histoire Instagram comment elle se sentait d’être la “belle-mère” de Jack, à laquelle elle a répondu qu’elle n’aimait pas utiliser ce mot pour se référer à elle-même.

“Je n’aime pas le mot ‘belle-mère'”, avait-elle déclaré à l’époque. “J’aime le mot ‘maman bonus’ parce que j’ai l’impression que c’est une bénédiction dans ma vie. Je me sens tellement chanceuse d’avoir un petit ange extra merveilleux dans ma vie.”

Dans ses mémoires de 2018, le mannequin a révélé qu’elle et Brady avaient décidé de fonder leur famille plus tôt que prévu car ils voulaient que Jack ait des frères et sœurs proches de son âge.

10 ans de mariage

Dans un Publication Instagram 2019, Brady a décrit Bündchen comme “mon rocher, mon amour et ma lumière”. Il a écrit : “Je sais que notre voyage n’a pas été facile, mais les défis que nous avons surmontés ont renforcé notre lien et approfondi notre amour.”

Pour sa part, Bündchen a écrit qu’il n’y avait “rien que j’aime plus dans ce monde que vous et notre famille”.

Elle a ajouté : “Merci d’avoir fait ce voyage avec moi et d’avoir fait le travail nécessaire pour le rendre si spécial.”

Gisele a aidé Tom à “grandir”

Dans le numéro de couverture de septembre 2019 de Men’s Health, Brady a évoqué l’éducation de sa femme et a noté que les idéaux de Bündchen qu’elle avait acquis grâce à son éducation avaient forcé la star du football à “grandir”.

“La vie de Gisele a été très peu traditionnelle. Elle a quitté la maison quand elle avait 14 ans ; elle a vécu au Japon à 16 ans à une époque sans téléphone portable. Elle a vécu à New York à 17 ans sans parler anglais”, a déclaré Brady.

“Dans son esprit, il n’y a pas de frontières. ‘Pourquoi ne peux-tu pas faire ça ? Pourquoi dois-tu aller à l’école ? Pourquoi ne peux-tu pas simplement partir et vivre dans un autre pays ?’ ” Il a partagé. “Dans sa réalité, tu peux.”

“Venant de la mienne, c’était très différent. C’est ce que vous faites : vous allez à l’école primaire, vous allez à l’université”, a poursuivi Brady. « Dans son esprit, pourquoi dois-tu faire une de ces choses ?

“Et vous savez quoi, elle a raison,” dit-il. “C’est moi qui ai dû dire ‘Tu as raison !’ Et ça m’a aidé à grandir.”

Thérapie de couple

En 2020, Brady est apparu dans “The Howard Stern Show” et a déclaré que Bündchen lui avait dit qu’elle “n’était pas satisfaite” de leur mariage en 2018.

“[Gisele] Je n’avais pas l’impression de faire ma part pour la famille”, a déclaré Brady lors d’une interview avec Howard Stern dans son émission en avril 2020.

“Elle avait l’impression que je jouerais au football toute la saison et qu’elle s’occuperait de la maison, et puis tout d’un coup, à la fin de la saison, je me disais:” Super, laisse-moi me lancer dans toutes mes autres activités commerciales. Laisse-moi entrer dans mon entraînement de football “, et elle est assise là en disant:” Eh bien, quand vas-tu faire des choses pour la maison? Quand vas-tu emmener les enfants à l’école et faire ça? “”

Il a fait remarquer à Stern que cette expérience était un signal d’alarme pour lui et a ajouté: “C’était une grande partie de notre mariage que je devais aimer vérifier moi-même parce qu’elle était comme ‘J’ai aussi des objectifs et des rêves.'”

“Une lettre réfléchie”

Au cours de la même interview sur l’émission de radio de Stern, Brady a admis qu’il ressentait du « ressentiment » envers sa femme pour avoir eu des problèmes dans leur mariage avant que Bündchen ne lui écrive une lettre exprimant ses sentiments à propos de leur mariage.

Après avoir lu cette lettre, Brady s’est rendu compte qu’il devait changer son rôle dans la vie de leur famille.

“En fait, elle m’a écrit une lettre, et c’était une lettre très réfléchie qu’elle m’a écrite et je l’ai toujours et je la garde dans un tiroir et je l’ai lue”, a-t-il déclaré à Stern.

“C’est une lettre très sincère pour elle de dire que j’en suis là dans notre mariage, et c’est un bon rappel pour moi que les choses vont changer et évoluer avec le temps. Ce qui s’est passé et ce qui a fonctionné pour nous il y a 10 ans a gagné cela ne fonctionnera pas pour nous éternellement parce que nous grandissons de différentes manières.”

Brady a partagé dans l’interview de 2020 que la réparation de leur relation était un équilibre.

“Le but d’une relation, c’est qu’elle doit fonctionner pour les deux [partners]”, a-t-il partagé. “Vous feriez mieux de travailler sur les deux parce que si vous ne le faites pas, ce n’est pas durable.”

“J’aimerais qu’il soit plus présent”

Brady est sorti de sa retraite en mars, deux mois seulement après avoir annoncé qu’il se retirerait du jeu. Dans la couverture d’octobre d’Elle, Bündchen a partagé ses inquiétudes concernant le retour de son mari au sport et à quel point elle était ravie lorsqu’il a annoncé sa retraite.

“Évidemment, j’ai mes inquiétudes. C’est un sport très violent, et j’ai mes enfants, et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré au point de vente.

“J’ai certainement eu ces conversations avec lui encore et encore. Mais, en fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Lui aussi doit suivre sa joie.”

Avant le début de la saison de football, le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers a parlé franchement de ses tribulations hors du terrain, partageant avec les journalistes après une absence de 11 jours du camp d’entraînement, “J’ai 45 ans, mec. Il y a beaucoup de Ça continue, alors tu dois juste essayer de comprendre la vie du mieux que tu peux. Tu sais, c’est un processus continu.”

