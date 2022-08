Mariage de Sussanne Khan et Arslan Goni : Voici ce que ce dernier a à dire sur son projet de mariage

C’est BollywoodLife qui vous a dit que Sussanne Khan envisageait de se marier pour la deuxième fois avec son petit ami Arslan Goni. Le mariage est dans leur esprit et le couple peut franchir le pas. Susanne et Arslan sont sortis forts ensemble malgré tous les trolls et les critiques. Et le couple est meilleur copain avant amoureux. Alors qu’un initié nous révèle que le couple a l’intention de se marier, Arslan n’a fait aucun commentaire à ce sujet. Après avoir lu les rapports de son projet de mariage avec Sussanne, il a été interrogé par HT à ce sujet, auquel il a refusé de commenter quoi que ce soit et a déclaré : « Je ne veux pas parler de cela. Je n’aime pas parler de ma situation personnelle. vie. Je ne sais pas qui en a parlé. Tôt le matin, le premier tag que j’ai vu sur Instagram était celui-ci. Je ne sais pas qui a écrit à ce sujet. Aur unko kahan se pata chala. Unko mein bolunga ke mujhe bhi bata de ke kisne yeh décision liya aur kab aur kahan. Je n’ai aucun commentaire à ce sujet”.

Sussanne Khan n’a pas encore commenté ses plans avec Arslan Goni

Alors que BollywoodLife a contacté Susanne pour confirmer la nouvelle de son mariage mais elle est restée indisponible pour commenter. Sussanne et Arslan ont parcouru un long chemin et ils ont atteint l’espace où ils peuvent voir leur avenir ensemble. Sussanne qui est l’ex-femme de l’acteur de Bollywood Hrithik Roshan partage également une relation cordiale avec lui car ils sont parents de leurs fils.

Hrithik a également trouvé l’amour dans l’actrice de Bollywood Saba Azad, en fait, Saba traîne souvent avec Sussanne. Et bien que l’acteur de Fighter veuille lui aussi s’installer avec Saba, ils ont encore besoin de temps ensemble. Hrithik et Sussanne laissent souvent leurs fans surpris de la compréhension mutuelle entre eux malgré leur séparation.