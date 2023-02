Mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani : pourquoi la femme de Ram Charan, Upasna, s’est excusée auprès des jeunes mariés ?

Sidharth Malhotra et Kiara Advani se sont mariés lors d’un mariage intime auquel assistaient des amis proches et des familles. Ils se sont mariés au palais Suryagarh à Jaisalmer Rajasthan le 7 février. Des célébrités de Bollywood comme l’ancienne rumeur de Sidharth, Alia Bhatt, le réalisateur Karan Johar, Katrina Kaif, Varun Dhawan et bien d’autres leur ont souhaité une vie conjugale heureuse alors qu’ils entament un nouveau voyage. Alors que d’autres ont laissé tomber des messages de félicitations, l’épouse de Ram Charan, Upasana Kamineni s’est excusé auprès des jeunes mariés. Lisez la suite pour savoir pourquoi.

Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont les nouveaux mari et femme de la B’town. La rumeur disait qu’ils sortaient ensemble depuis leur premier film Shershaah, le couple est maintenant officiellement marié. Ils avaient mis le feu à Internet lors de l’annonce de leur mariage. Le mariage royal de Sidharth et Kiara a été suivi par Shahid Kapoor, sa femme Mira Kapoor et Karan Johar parmi d’autres célébrités de Bollywood. Beaucoup n’ont pas réussi à être présents le jour spécial du couple et parmi eux, l’un était Upasana Kamineni, épouse de l’acteur sudiste Ram Charan.

Après le mariage, les jeunes mariés ont déposé une collection de photos sur leurs poignées Instagram respectives. La section des commentaires était chargée de messages de félicitations. Mais au milieu, il y en avait un qui regrettait de ne pas avoir assisté au mariage. Upasana a également transmis son message par le biais de commentaires postés sur Instagram félicitant le nouveau couple, elle s’est excusée de ne pas avoir assisté au mariage. L’entrepreneur et la femme de Ram sont désolés de ne pas être là pour célébrer la journée spéciale qui leur a envoyé son amour.

Ram Charan jouera aux côtés de Kiara Avani dans son prochain film provisoirement intitulé RC15. Le film sera réalisé par le cinéaste S Shankar, qui a appelé le couple fait au paradis. Côté travail, Kiara a fait sa dernière apparition à l’écran dans Govinda Naam Mera de Vicky Kaushal. Elle sera ensuite vue aux côtés de Kartik Aaryan dans le prochain film Satyaprem Ki Katha.