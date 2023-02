Mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani : le couple suit Katrina Kaif, Vicky Kaushal ; émettre un diktat strict à la famille et aux amis

Sidharth Malhotra et Kiara Advani forment le couple le plus adoré de Bollywood. Après s’être fréquentés pendant longtemps, le couple devrait se marier le 6 février. Ils ont réservé le palais Suryagarh à Jaisalmer, au Rajasthan, pour cette journée spéciale. La famille du marié est déjà à Jaisalmer pour préparer le grand mariage indien tandis que la mariée est partie aujourd’hui avec sa famille. Commençant les festivités demain, le couple a émis une politique sans téléphone.

Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont un autre couple qui a demandé à ses invités de ne pas publier de photos du mariage sur les réseaux sociaux. Selon les rapports, Sid-Kiara a publié une politique téléphonique lors de leur mariage afin de garder le jour de leur mariage secret et privé. Le couple a demandé aux invités et au personnel de ne pas publier des mises à jour de leur mariage. Ils ont également demandé aux organisateurs de s’en tenir précisément à leurs demandes. Si l’on en croit les rapports, les invités assistant au mariage, y compris les organisateurs et le personnel, s’abstiendront de partager des photos et des vidéos du grand événement.

Sidharth Malhotra et Kiara Advani suivent les traces de Katrina Kaif et Vicky Kaushal. Ce couple avait également suivi la même politique au moment de leur mariage. Le mariage de VicKat était une affaire proche, y compris leur famille et leurs amis, mais ils ont évité de partager des photos et des vidéos avant de le faire officiellement. Inspiré par Katrina Kaif et Vicky Kaushal, Sid Kiara a également adhéré à la même politique.

Sidharth Malhotra et Kiara Advani se sont rencontrés après avoir partagé l’écran à Shershah pour la première fois. C’était leur premier film ensemble et depuis lors, ils ont fait beaucoup de nouvelles autour de leur relation. Les gens sont amoureux du couple et heureux car ils se marient bientôt. Les pheras auront lieu le 6 février tandis que des festivités comme Sangeet auront lieu le 5 février. Ensuite, ils organiseront une réception à Mumbai et à Delhi.