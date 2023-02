Mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani : Le couple ne doit pas partir en lune de miel immédiatement ; Voici pourquoi

Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont tous prêts à se marier le 6 février 2023. L’adorable couple de la ville de clinquant a réservé le palais Surygarh de Jaisalmer, au Rajasthan, comme lieu de mariage. Commençant les festivités le 5 février, le couple prendra des sphères sacrées saath en se promettant les vœux de bon augure le 6 février. Alors que nous attendons leur mariage glamour et leurs photos, il est rapporté que Sid Kiara ne s’envolera pas immédiatement pour une lune de miel.

Selon les rapports, Sidharth Malhotra et Kiara Advani ne partent pas immédiatement en lune de miel car il existe des rituels des deux côtés des familles. Le couple doit terminer les rituels des familles punjabi et sindhi juste après le mariage une fois de retour de Suryagarh. En dehors de cela, Sidharth a des engagements professionnels à remplir. Il travaille sur un projet qu’il n’a pas encore terminé. Apparemment, il s’agit de la série Web Indian Police Force de Rohit Shetty. Pendant ce temps, Kiara a également des responsabilités professionnelles.

Ainsi, une fois libérés de leur horaire de travail, le couple planifiera son voyage de noces. Au milieu de la spéculation, il y a eu une plaisanterie sur les réseaux sociaux selon laquelle ils s’envoleront tous les deux vers les Maldives pour leur lune de miel. Cependant, cela ne se produira pas de sitôt et leur destination n’est pas encore confirmée.

Sur le front du travail, Sidharth Malhotra a été vu pour la dernière fois à Mission Majnu. Le film est sorti sur Netflix et il a été jumelé avec la diva du sud Rashmika Mandanna. Ensuite, il rejoindra l’univers policier de Rohit Shetty. Le réalisateur avec les goûts de la franchise Singham, Simba et Soorayanshi entre dans l’espace numérique avec Indian Police Force. Sidharth Malhotra est en tête d’affiche de la série avec Shilpa Shetty. Dans le pipeline, il a également Yodha avec Disha Patni et Raashii Khanna.

D’autre part, Kiara Advani attend avec impatience la sortie de Satyaprem Ki Katha. L’actrice est encordée avec Kartik Aaryan dans le film présenté comme un drame romantique. Elle a également un film Telugu dans la cagnotte provisoirement intitulé RC15 avec Ram Charan.