Mariage de Sidharth Malhotra et de Kiara Advani : une superbe photo de l’actrice devient virale, ce qui prouve qu’elle a toujours eu à coeur un mariage au Rajasthan

Le mariage de Kiara Advani et Sidharth Malhotra fait parler de lui. Le couple est l’un des jodis les plus aimés de Bollywood. Les noces ont lieu au somptueux palais Suryagarh de Jaisalmer. L’hôtel est situé près du magnifique fort. Nous avons vu des visuels de la façon dont les chanteurs de Manganiyaar accueillent les invités. D’énormes rangolis floraux, des guirlandes de souci et un décor sont placés sur les murs du lieu. La liste des invités est assez énorme. Manish Malhotra s’est envolé avec l’actrice à Jaisalmer. Karan Johar, Shahid Kapoor – Mira Kapoor, Juhi Chawla et Isha Ambani sont déjà là. La famille Ambani qui est proche des Advani est arrivée en avance.

Maintenant, une vieille photo de l’actrice d’une publicité devient virale sur les réseaux sociaux. Vêtue d’un lehenga rose poudré, Kiara Advani a l’air divine. Le lehenga rose clair rend pleinement justice à sa beauté naturelle. D’après la photo, on peut voir qu’elle a toujours eu à cœur un mariage royal au Rajasthan. Nous pouvons la voir enfiler un magnifique sheesh patti sur les photos. Elle a porté les kangans du Rajasthan en blanc. Découvrez la photo de l’actrice…

Les fans ont toujours aimé le jodi. Il semble qu’ils se soient rencontrés en 2018 lors d’une soirée pour Lust Stories. Les deux se sont écrasés chez un ami et leur lien s’est renforcé. Les deux n’ont jamais nié leur relation. Kiara Advani a déclaré sur Koffee On Karan 7 que Sidharth Malhotra et elle étaient plus que de bons amis. Le couple se mariera lors d’un mariage royal du Rajasthan. Il semble que la famille de Sidharth Malhotra planifie une danse spéciale pour accueillir leur cher bahu. Kiara Advani et Sidharth Malhotra sont également à la recherche d’une maison.