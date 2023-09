Mariage de Raghav Chadha et Parineeti Chopra : Sania Mirza a le plus doux souhait pour BFF pour son grand jour ; partage une adorable photo avec elle

Raghav Chadha et Parineeti ChopraLe mariage de est une grande affaire, et tous les yeux sont rivés sur chaque détail de ce couple puissant. Les fans des deux couples attendent avec impatience de les voir en tant que mari et femme et ont hâte de les voir en tant que mariés. Et avant leur mariage à Udaipur, The Leela, mariée Parineeti Chopra’le meilleur ami Sania Mirza a le plus doux message de félicitations pour elle pour son grand jour. Sania a posté sur son compte Instagram une photo de retour avec l’actrice et a écrit : « Félicitations, belle fille. À mon tour de te donner le plus grand jhappi. » Parineeti Chopra et Sania Mirza sont des meilleurs amis, et leur lien est quelque chose que tout le monde admire. Maintenant, les fans se demandent si ce message laisse entendre que même Sania manquera le mariage.

Sania Mirza manquera le mariage de sa meilleure amie Parineeti Chopra

Sania a fait un adorable vœu pour Pari avant son mariage avec le leader politique de l’AAP Raghav Chadha, et les fans se demandent si même l’as du badminton pourrait rater le mariage de sa meilleure amie. Il y a un fort buzz qui Priyanka Chopra ne s’occupera pas de sa petite sœur Parineeti Chopradu mariage de, et elle a même donné un indice subtil en la félicitant pour son grand jour. « J’espère que tu es aussi heureux et content que ça lors de ton grand jour, mon petit. Je te souhaite toujours autant d’amour. #nouveauxdébuts ».

Pendant ce temps, la mère de Priyanka, Madhu Chopra, profite du moment de son mariage à Udaipur et a même partagé sa photo entièrement habillée sur son histoire Instagram. On dirait qu’elle est prête pour la soirée sangeet. Raghav et le mariage de Parineeti aura lieu demain, soit le 24 septembre. Il est rapporté que le thème du mariage est le blanc perle et que Pari sera l’attraction la plus cool de tous les temps et nous ne pouvons certainement pas attendre.