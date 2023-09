Mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha : voici comment Pari se délecte de ses festivités avant le mariage [Exclusive]

Actuellement, Parineeti Chopra et Raghav ChadhaLe mariage de fait la une des journaux. Les tourtereaux sont tous prêts à se marier le 24 septembre. Ce sera un grand mariage indien qui aura lieu dans la destination préférée de tous : le Rajasthan. Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont choisi la magnifique Udaipur comme lieu de leur mariage. Le Leela Udaipur a été réservé pour leur shaadi. Les baraatis ont déjà atteint le lieu du mariage et les festivités ont commencé. Et bien, nous devons savoir que Parineeti Chopra apprécie chaque instant de chaque fonction.

Parineeti Chopra profite pleinement de son mariage

Généralement, lors des grands mariages indiens, la mariée est submergée par tous les rituels et événements qui se déroulent. Il y a toujours une inquiétude quant à savoir si tout se passera comme prévu ou non. Les mariées s’énervent et à la fin de la journée, elles sont mortes de fatigue. Mais ce n’est pas le cas de Parineeti Chopra. Une source proche de l’actrice raconte à BL que Pari a tout prévu bien à l’avance. Nous savons que Parineeti Chopra prépare son mariage depuis près de six mois et qu’elle l’a fait à la perfection. Elle a sa famille et ses amis à ses côtés pour l’aider. L’équipe d’organisateurs de mariage sait exactement ce que veut la mariée et toutes les dispositions ont été prises en conséquence. Tous les moindres détails ont été planifiés avec précision et Parineeti est désormais sans stress.

Un initié qui fait également partie du mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha a déclaré à BL que Pari était la mariée la plus cool de tous les temps car elle profitait pleinement de son mariage. Eh bien, elle apparaît comme une perfectionniste, n’est-ce pas ?

Priyanka Chopra sera-t-elle présente ?

Parineeti Chopra et Raghav Chadha se sont fiancés le 13 mai 2023. Leurs fiançailles étaient assez simples mais élégantes. C’était sur le thème du blanc et de l’or. Nous attendons maintenant avec impatience d’avoir un aperçu du mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha. On s’attend à ce que Priyanka Chopra vienne des États-Unis pour assister au mariage de son cousin. Restez à l’écoute de BL pour plus de détails exclusifs.