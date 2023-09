Mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha : Priyanka Chopra quittera les États-Unis ce soir, sécurité renforcée sur les lieux et plus de mises à jour

Le grand mariage à destination de Parineeti Chopra et Raghav Chadha tout devrait avoir lieu ce week-end. Le duo se mariera lors d’une cérémonie de mariage traditionnelle punjabi à Udaipur, Rajasthan, le 24 septembre. Vendredi matin, Parineeti et Raghav ainsi que leurs familles ont été aperçus à l’aéroport de Delhi en train de partir pour Udaipur. Les festivités du mariage des futurs mariés ont commencé plus tôt cette semaine avec un Ardas à Delhi, suivi d’une soirée soufie pour les familles jeudi soir. Plusieurs célébrités et hommes politiques de premier plan devraient assister aux festivités de gala ce week-end. La sœur cousine de Parineeti Priyanka Chopra devrait également arriver à Udaipur pour le grand mariage indien.

Priyanka Chopra arrivera demain au mariage de Parineeti Chopra à Udaipur

Alors que Parineeti et Raghav sont arrivés à Udaipur vendredi, d’autres invités devraient arriver demain pour les festivités du mariage. La liste des invités comprend plusieurs grands noms de l’industrie cinématographique et politique. Ministres en chef de Delhi et du Pendjab, Arvind Kejriwal et Bhagwant Mann respectivement, assisteront également à la cérémonie de mariage de son compatriote chef du parti Aam Aadmi (AAP), Raghav Chadha.

De Bollywood, les co-stars de Parineeti Akshay Kumar, Ayushmann Khurrana et Arjun Kapoor devraient assister au mariage. La cousine de Parineeti, Priyanka Chopra, arriverait demain à Udaipur avec sa fille Malti Marie. Le mari de Priyanka Nick Jonas aurait sauté le mariage en raison de sa tournée musicale aux États-Unis avec les Jonas Brothers.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha se marieront ce week-end

Parineeti et Raghav se marieront le 24 septembre de cette année. Les rumeurs de fréquentation du duo ont commencé plus tôt cette année, après que Parineeti et Raghav ont été aperçus sortant ensemble d’un restaurant. Le couple s’est fiancé le 13 mai et se mariera ce dimanche lors d’une cérémonie de mariage traditionnelle punjabi. Plus de 200 invités et 50 VVIP sont attendus à leur cérémonie de mariage. Le couple organisera une réception pour les invités le jour de leur mariage et en organisera une autre pour leurs amis et leur famille à Chandigarh le 30 septembre.