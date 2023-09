Parineeti Chopra et Raghav Chadha se marieraient lors d’une grande cérémonie de mariage à destination ce week-end. Le couple a été aperçu en train d’arriver à l’aéroport de Delhi dimanche dans des tenues coordonnées et a été vu souriant alors que les médias les félicitaient pour leur mariage imminent. Apparemment, le mariage de Parineeti et Raghav sera une affaire très unie et réunira des membres de la famille proche et des amis du duo. Alors que la cousine de Parineeti, Priyanka Chopra, devrait également assister aux festivités, son beau-frère Nick Jonas aurait manqué les festivités.

Nick Jonas ne participera pas au mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha

Nick Jonas aurait manqué les festivités du mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha à Udaipur. Le chanteur est actuellement en tournée musicale avec ses frères Joe et Kevin et a des spectacles prévus dans les prochains jours. Selon le programme publié sur le site Web des Jonas Brothers, Nick se produira avec ses frères à Washington le 23 septembre et à Pittsburgh le 25 septembre. Même si le chanteur a un jour de congé le 24 septembre, Nick pourrait rater le mariage de Parineeti.

Le mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha aura lieu le 24 septembre

Les festivités du mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha auraient commencé lundi par un ardaas, qui a eu lieu à Delhi. Un match de cricket amical entre les Chopras et les Chadhas sera également organisé par les futurs mariés pour faire de leurs festivités de mariage une célébration amusante et passionnante.

Apparemment, Parineeti et Raghav ainsi que leurs familles s’envoleront pour Udaipur plus tard cette semaine pour le grand jour. Les festivités débuteront le 23 septembre. Le mariage aura lieu lors d’une cérémonie traditionnelle punjabi le 24 septembre, suivie d’une grande réception le même jour. Plusieurs personnalités politiques de premier plan sont attendues au mariage.

Parineeti et Raghav organiseront également un dîner de réception pour leur famille et leurs amis à Chandigarh le 30 septembre.