Mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha : les préparatifs de la cérémonie Mehendi et Haldi commencent au domicile du marié à Delhi [Watch]

Parineeti Chopra s’appellera bientôt Mme Chadha. L’actrice se marie avec un homme politique Raghav Chadha dans quelques jours. Et les préparatifs du mariage du couple qui va bientôt se marier ont commencé à Delhi. Il y a quelques jours à peine, Parineeti Chopra s’est envolé pour Delhi et Raghav Chadha est venu chercher sa future épouse à l’aéroport. Les préparatifs avant le mariage ont commencé à Delhi. Découvrez des détails intéressants ci-dessous…

Parineeti Chopra et Raghav Chadha commencent les préparatifs avant le mariage

Une vidéo devient virale depuis Delhi. Il vient de la maison de Raghav Chadha et sera bientôt sasural de Parineeti Chopra. La vidéo montre un camion transportant des marchandises devant la maison de l’homme politique. Les préparatifs avant le mariage, c’est-à-dire les décorations, ont déjà commencé. L’installation du bambou est en cours. Les préparatifs sont à moitié terminés comme le montre la vidéo. Des temps passionnants attendent les Chopras et les Chadhas. Et les passionnés de Bollywood pourront bientôt profiter d’un grand mariage Bollywood. La vidéo devient virale dans l’actualité du divertissement.

Regardez la vidéo de Parineeti Chopra, la préparation avant le mariage de Raghav Chadha ici :

Mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha

Selon les médias, les festivités précédant le mariage de Parineeti et Raghav débuteront le 17 septembre. Une semaine de festivités pré-mariage est prévue avant le jour J, le 24 septembre 2023.

Si l’on en croit les informations, les gangs de Ladkiwale et de Ladkewale joueront au cricket pour lancer les célébrations. Parineeti et Raghav sont extrêmement friands de cricket. Une façon intéressante de commencer les festivités de mariage, non ? Le mariage aura lieu à Udaipur. Le Rajasthan semble actuellement être le haut lieu des mariages à destination. Priyanka s’est mariée à Jodhpur en 2018.

Nick Jonas va-t-il sauter le mariage de Parineeti Chopra ? Priyanka Chopra et Malti Marie vont-elles rejoindre ?

Nick Jonas est actuellement en tournée avec ses frères, Joe Jonas et Kevin Jonas. Ils ont des spectacles prévus le 23 septembre à Washington et le 25 septembre à Pittsburgh. Et le mariage a lieu le jour compris entre ces deux dates. Il est probable que Nick Jonas puisse rater le mariage de Parineeti. Cependant, Priyanka Chopra et Malti Marie Chopra Jonas assisteront probablement au grand mariage. Plus tôt, Priyanka Chopra s’était rapidement arrêtée aux fiançailles de Parineeti et Raghav sans Nick ni Malti.