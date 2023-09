Mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha : les festivités d’Udaipur commencent avec Mehendi ; les photos et la vidéo du lieu deviennent virales

Parineeti Chopra et Raghav ChadhaLe mariage de est le plus attendu. Nous sommes tous impatients de connaître tous les détails du grand mariage indien. Le couple est prêt à se marier au Leela Palace à Udaipur. Ce matin, les mariés ont été aperçus à l’aéroport de Delhi alors qu’ils partaient pour Udaipur. Les familles du couple sont également arrivées à Udaipur pour le grand jour. Parineeti et Raghav se marieront le 24 septembre. Les festivités du mariage devraient commencer le 23 septembre.

De nombreuses célébrités et hommes politiques devraient assister au grand mariage à Udaipur. Maintenant, une photo du lieu du mariage est devenue virale. Aujourd’hui (22 septembre), la cérémonie mehendi de Parineeti et Raghav va avoir lieu. La photo de la décoration de la cérémonie Mehendi est devenue virale.

Décorations de cérémonie mehendi de Parineeti-Raghav

Sur la photo, nous voyons une allée décorée de fleurs blanches et de feuilles artificielles vertes ainsi qu’un tapis de couleur violette. Regarde:

Une vidéo du lieu du mariage est également devenue virale. Le Leela Palace est tout décoré pour le grand jour.

Regardez la vidéo du lieu du mariage ici :

Nous avons toujours vu des mariages de célébrités avoir certaines règles strictes concernant les invités utilisant leur téléphone portable. Cependant, Parineeti et Raghav n’ont pas maintenu de telles restrictions pour leur mariage.

Invités qui arriveront pour le mariage

Les invités qui arriveront au mariage pourront utiliser leur téléphone portable. Selon certaines informations, seul un petit groupe de membres de la famille et d’amis proches a été invité au mariage et celui-ci sera donc privé et confidentiel.

La sœur de Parineeti, Priyanka Chopra, arrivera demain pour le mariage. Selon les informations, elle arrivera avec sa fille, Malti Marie. Nick Jonas pourrait ne pas arriver au mariage.

Selon les rapports, les ministres en chef de Delhi et du Pendjab, Arvind Kejriwal et Bhagwant Mann arriveront également pour le grand mariage. Akshay Kumar, Ayushmann Khurrana, Arjun Kapoor et d’autres stars arriveront bientôt pour le mariage. Au total, il y aura 200 invités et 50 VVIP.

Raghav Chadha et Parineeti Chopra se sont fiancés le 13 mai.