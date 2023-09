Mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha : les familles du couple s’affronteront lors d’un match de cricket à Delhi cette semaine

Étoile de Bollywood Parineeti Chopra est prêt à se marier avec un homme politique Raghav Chadha lors d’un grand mariage à destination cette semaine. Selon leur invitation au mariage devenue virale sur les réseaux sociaux, Parineeti et Raghav se marieront le 24 septembre en présence des membres de leur famille proche et de leurs amis lors d’une somptueuse cérémonie à Udaipur, Rajasthan. Les festivités du mariage du couple commenceront à Delhi avant que les deux familles ne se rendent au Rajasthan pour les noces. Il semblerait que les familles de Parineeti et Raghav aient prévu une série de festivités de mariage quelques jours avant le grand mariage, notamment un match de cricket amical entre les familles à Delhi,

Parineeti Chopra et Raghav Chadha organiseront un match de cricket pour leurs familles avant leur mariage

Parineeti et Raghav ont été aperçus dimanche à l’aéroport de Delhi au milieu de rumeurs selon lesquelles leur cérémonie de mariage aurait lieu ce week-end. Selon certaines informations, le duo aurait prévu de nombreuses activités passionnantes et amusantes pour leurs familles pendant leur week-end de mariage. L’une de ces activités est un match de cricket entre les Chopras et les Chadhas, selon un rapport publié dans Horaires révélé.

Le rapport ajoute : « De nombreuses activités amusantes sont prévues pour les invités, et l’une d’entre elles est un match de cricket. Ce sera donc vraiment excitant car ce sera un match de cricket Chopras contre Chadhas. Leurs amis vont également participez à l’activité amusante.

Mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha

Apparemment, Parineeti Chopra et Raghav Chadha se marieront le 24 septembre au lac Taj, à Udaipur. D’autres festivités de mariage auront lieu au Leela Palace. Les célébrations commenceront la veille du mariage, le 23 septembre, avec la cérémonie Choora de Parineeti à 10 heures du matin. L’événement sera suivi d’un déjeuner de bienvenue de 12h à 16h.

Les familles danseront ensuite toute la nuit avec une fête sur le thème « Faisons la fête comme dans les années 90 ». Le couple se mariera dimanche lors d’une cérémonie de mariage traditionnelle punjabi, les Pheras devant avoir lieu à 16 heures, suivi de la cérémonie du Vidaai à 18h30. Le couple organisera ensuite une réception à 20 heures.