Mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha : les détails de la tenue du marié RÉVÉLÉS et c’est tout à fait classe

Parineeti Chopra et Raghav ChadhaLe mariage de est le prochain grand événement de Bollywood. Le Ishaqzaadé La diva est prête à se marier avec l’homme politique le 24 septembre. Plus que deux jours et les stars seront mariées pour la vie. Le mariage va avoir lieu à Udaipur au Leela Palace et les baraatis ont déjà touché la base. Les festivités du mariage ont déjà commencé et la cérémonie mehendi a lieu aujourd’hui. Bien qu’il y ait beaucoup de secret autour des détails du mariage, voici quelque chose sur la tenue du marié.

Tout sur les tenues de mariage de Raghav Chadha

Dans une interview avec Pinkvilla, Pawan Sachdeva, l’oncle de Raghav Chadha et également son styliste, a partagé quelques aperçus de la tenue du marié. Pawan Sachdeva a déclaré que Raghav Chadha aime être simple. Il ne porte pas de tenues flamboyantes ou flashy. Même pour le mariage, il a opté pour un look très simple mais sophistiqué. Il a ajouté que Raghav Chadha aime porter des vêtements ajustés qui conviennent à son « look princier ». Les tenues de mariage du marié comprennent des smokings, des sherwani, des kurtas avec des vestes et bien plus encore. Pawan Sachdeva aurait déclaré : « En gardant tout cela à l’esprit et en suivant le thème, nous avons confectionné la tenue vestimentaire. Et les looks seront des sherwani, des smokings, des indo-westerns, des kurtas asymétriques avec des vestes, et des Bundi et des kurtas, ce qu’il aime. porter. »

Pawan Sachdeva a également ajouté que Raghav Chadha choisit ses propres tenues et qu’il est difficile de lui confectionner quoi que ce soit. Par conséquent, il a proposé plusieurs options de tenues et a laissé Raghav Chadha choisir ce qu’il veut porter. Il a affirmé que les tenues de Raghav Chadha sont très simples, subtiles et élégantes tout en ayant l’ambiance du mariage.

Découvrez Raghav Chadha et Parineeti Chopra

Tout sur la tenue de mariage de Parineeti Chopra

En parlant de la tenue de mariage de Parineeti Chopra, il est rapporté que la mariée portera un lehenga Manish Malhotra. Elle aurait choisi un lehenga de couleur pastel. Nous avons hâte de voir ces deux-là dans leur avatar de mariage. Je suppose que, comme tous les autres couples de Bollywood, ces deux-là partageront également leurs photos de mariage sur les réseaux sociaux et révéleront leur look. Attendons et regardons. D’ici là, restez à l’écoute de BollywoodLife pour plus d’actualités sur le divertissement.