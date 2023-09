Mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha : la star de TMKOC Shailesh Lodha, Bhagyashree débarque à Udaipur ; les internautes se demandent s’ils sont ladki ou ladkewale

Raghav Chadha et Parineeti Chopra sont tous sur le point de devenir M. et Mme. Le duo va se marier le 24 septembre. Le mariage aura lieu à Udaipur. Les baraatis ont déjà commencé à atteindre le lieu du mariage. Aujourd’hui, les mariés sont arrivés à Udaipur et nous avons ensuite vu de nombreux invités sortir de l’aéroport d’Udaipur. La star de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Shailesh Lodha, fait également partie des baraatis. Il a été testé à l’aéroport d’Udaipur en prévision du mariage de Raghav Chadha et Parineeti Chopra. Maintenant, tout le monde se demande quel est son lien avec les mariés. Regardez la vidéo de Shailesh Lodha ci-dessus. Avant lui, l’actrice de Bollywood Bhagyashree a également été photographiée à l’aéroport d’Udaipur avec sa famille. De nombreux internautes se sont posé la même question.

Regardez la vidéo de Bhagyashree ci-dessous :

Nous attendons maintenant l’arrivée de Priyanka Chopra à Udaipur. Elle devrait assister au mariage de sa cousine Parineeti Chopra. Elle était également présente lors des fiançailles.