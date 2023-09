Mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha : c’est à ce moment-là que Priyanka Chopra atteindra l’Inde pour le shaadi de son cousin [Exclusive]

Priyanka Chopra a fait tourner les têtes avec sa superbe apparition chez cousin Parineeti Chopra et Raghav Chadhales fiançailles qui ont eu lieu à Delhi il y a quelques mois. Et maintenant, tous les regards sont tournés vers le moment où la fille Desi arrivera pour le mariage et comment elle va ajouter du glamour à ce gros shaadi de célébrité. Bollywoodlife a un aperçu de la date à laquelle l’actrice atterrira en Inde, de la durée de son séjour et de ses projets. Une source proche de PeeCee révèle : « Priyanka voyagera en Inde et se rendra directement à Udaipur le 23 septembre pour participer aux festivités du mariage avant le jour J le 24. Priyanka volera seule avec sa fille Malti Marie dans le rôle de Nick Jonas. il va peut-être devoir rater le mariage à cause de ses engagements professionnels. » On rappelle que Nick n’était pas présent lors des fiançailles de Pari et Raghav et son absence nous manquera certainement.

La source ajoute : « Nick essaie de prendre des dispositions de dernière minute pour qu’il puisse au moins assister au mariage, mais il n’y a aucune confirmation à ce sujet pour l’instant. » Pendant ce temps, Priyanka a participé à chaque préparation du mariage et a supervisé à distance tous les aspects comme la décoration, la nourriture, les arrangements sangeet et autres, raconte la source. « Comme promis à sa petite sœur, Mimi Di fait tout ce qu’elle peut et participera également aux rituels en tant que sœur aînée », partage la source.

Les préparatifs battent leur plein pour #Ragneetiles festivités du mariage ? Selon les rapports, il y a une cérémonie d’ardaas à la résidence du futur marié. @raghav_chadha aujourd’hui, pour commencer les festivités du mariage avant que les familles ne se rendent à Udaipur ?@ParineetiChopra #ParineetiChopra pic.twitter.com/wZj7zRBv5S Delhi Times (@DelhiTimesTweet) 19 septembre 2023

Alors que nous attendons tous le grand jour où Parineeti et Raghav se marieront, les aperçus de la préparation du mariage depuis leur domicile à Delhi deviennent viraux, et les fans ont hâte de voir Parineeti comme une belle mariée, marchant dans l’allée avec l’amour de sa vie. , Raghav Chadha. Il est également rapporté que la célébration de Mehendi aura lieu chez eux à Delhi et que ce sera une affaire intime. Parineeti et Raghav seraient des amoureux d’université et leur mariage sera l’une des plus grandes affaires de Bollywood.