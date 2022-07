Mariage de Nayanthara et Vignesh Shivan : Netflix refuse de diffuser les noces du couple puissant tamoul ; rejeter l’accord de Rs 25 crore?

Nayanthara et Vignesh Shivan se sont mariés le 9 juin lors d’une cérémonie grandiose et scintillante dans un complexe de Mahabalipuram en présence de membres proches de la famille et d’une foule d’amis de l’industrie cinématographique. Il a été rapporté que le couple avait vendu les droits de diffusion numérique de leur mariage au géant OTT Netflix pour un énorme crore de Rs 25. Cependant, Netflix aurait rejeté l’accord et refusé de diffuser leur mariage.

Selon les rapports, la décision de Netflix de ne pas diffuser le mariage est apparemment intervenue après que Vignesh a récemment partagé quelques photos de leur mariage sur sa poignée Instagram. Pour marquer la fin d’un mois de leur mariage, Vignesh a publié une série de photos de certains des invités célèbres tels que Rajinikanth, Shah Rukh Khan et le réalisateur Mani Ratnam qui ont assisté à leur grande cérémonie de mariage.

Apparemment, Vignesh a estimé qu’il ne devrait pas y avoir beaucoup de retard pour que le couple ne partage pas leurs photos de mariage car cela ferait perdre à leurs fans tout intérêt pour leur cérémonie de mariage. Alors que la décision de Netflix a été une énorme déception pour les fans, Nayanthara est également attristé par la tournure soudaine des événements.

Si l’on en croit les rapports, Netflix a couvert l’intégralité du coût du mariage de Nayanthara et Vignesh et de ses festivités. La réservation de chambres dans un hôtel cinq étoiles à Mahabalipuram, l’érection d’un grand palais de verre sur la plage, la nourriture d’une valeur de Rs 3500 par repas, des maquilleurs coûteux et des agents de sécurité ont également été organisés depuis Mumbai.

Le couple a pris des dispositions pour fournir le déjeuner à plus d’un million de personnes dans tout l’État dans le cadre de leurs préparatifs de mariage. De la nourriture devait être fournie aux personnes démunies et aux pensionnaires des maisons de retraite de tout l’État. Cela mis à part, des arrangements pour «Annadanam» dans certains temples ont également été faits par le couple de célébrités, dont le mariage a été le point de mire de tous les yeux. Dans le cadre de leurs préparatifs de mariage, le couple a également choisi de fournir de la nourriture à 18 000 enfants dans tout l’État.