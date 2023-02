Mariage de Kiara Advani et Sidharth Malhotra : L’actrice s’est mariée pour CETTE raison

Kiara Advani et Sidharth Malhotra se sont finalement mariés après être sortis ensemble pendant des années. Le couple s’est marié au palais Suryagarh à Jaisalmer, au Rajasthan, le 7 février 2023. C’était un mariage intime en présence d’amis proches et de familles. Alors que leurs premières photos de mariage étaient sorties, le couple avait l’air mignon ensemble comme une paire faite au paradis. Kiara Advani, qui est officiellement une épouse, a maintenant révélé la raison de son mariage.

Kiara Advani et Sidharth Malhotra se sont mariés de manière traditionnelle royale au Rajasthan. Ils ont organisé un mariage en présence de 100 à 150 personnes, mais ont organisé tous les événements de mariage comme haldi, mehndi et sangeet. Ils ont pris les phéras saath de bon augure le 7 février 2023. Des célébrités de Bollywood comme Shahid Kapoor, Mira Kapoor, Karan Johar, Juhi Chawla et bien d’autres les ont rejoints lors de leur journée spéciale. Pendant que tout le monde célèbre son mariage, nous avons appris la raison pour laquelle Kiara s’est mariée.

Dans une ancienne interview lors de son film Shershaah, l’actrice a révélé pourquoi elle se mariera dans la vie. Dans l’interview accordée à Bollywood Bubble, Kiara Advani avait déclaré qu’elle ne se marierait que par amour. Elle se sent chaque fois que quelqu’un l’épouse pour la bonne raison et sa raison serait l’amour. Peu importe le problème qui peut survenir, mais l’amour est le fondement le plus solide de la vie et tout est construit là-dessus.

Kiara Advani et Sidharth Malhotra ont travaillé ensemble pour la première fois dans Shershaah sorti en 2021. Depuis lors, ils ont fait de nombreuses apparitions publiques ensemble et la rumeur disait qu’ils se fréquentaient. Cependant, aucun d’eux n’a officiellement confirmé leur relation ni parlé de leur mariage. Apparemment, le duo s’est marié en nous donnant des objectifs de couple majeurs.

Shershaah est basé sur l’histoire réelle du héros de guerre de Kargil, le capitaine Vikram Batra. Le film a été acclamé par la critique et les deux acteurs principaux ont été très appréciés. Le film a fait son chemin vers la plate-forme OTT Amazon Prime Video car, en raison de la pandémie mondiale, les cinémas ont été fermés. Après ce film, leurs fans ont exigé un autre film les mettant à nouveau ensemble. Apparemment, cela arriverait bientôt, mais rien n’est encore confirmé.