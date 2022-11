Mariage de Hansika Motwani et Sohael Khaturiya : le couple envoie de superbes invitations ; cérémonies à diffuser sur la plateforme OTT Disney+ Hotstar

L’actrice sud-indienne Hansika Motwani et l’homme d’affaires Sohael Khaturiya sont prêts à se marier

le 4 décembre 2022 à Jaipur. Et ils ont déjà commencé à bloquer les rendez-vous de leur famille et amis. Les invitations de mariage sont prêtes et envoyées aux plus proches. La vidéo de la carte devient virale en ce moment et elle a l’air élégante mais grandiose à tous points de vue. La partie la plus mignonne de la carte est que le moment spécial de Hansika et Sohael en couple fait également partie de la carte avec des chocolats et des fleurs et d’autres friandises remplies de détails oxydés. Les deux partagent un grand lien, ils ne sont pas seulement sur le point de devenir des partenaires de vie, mais sont aussi des amis et des partenaires commerciaux. Sohael est partenaire de la société de gestion d’événements de Hansika. Ce n’est cependant pas le premier mariage de Sohael. Il était auparavant marié à une fille Rinky qui se trouve également être l’amie de Hansika. Ils se sont mariés en 2016.

Cérémonies précédant le mariage

Le couple aura un mariage traditionnel indien. Les festivités débuteront à partir du 2 décembre en commençant par une soirée soufie. Le lendemain, le 3 décembre, sera occupé par les cérémonies Mehendi et Sangeet. Cela sera suivi par Haldi le matin et le mariage le soir. Il y a aussi une after party sur le thème du casino qui est prévue comme point culminant. Toutes les festivités se dérouleront dans l’historique fort Mundota, vieux de 450 ans, à Jaipur.

Regardez la vidéo du mariage de Hansika Motwani et Sohael Khaturiya diffusée en direct sur OTT

Maintenant, c’est vraiment grand. Le mariage de Hansika Motwani et Sohael Khaturiya est devenu un sujet de conversation et nous apprenons maintenant que le gros mariage indien à Jaipur a été vendu pour un montant insensé à Disney + Hotstar. Le mariage sera diffusé sur la plate-forme et il y a des rapports selon lesquels il sera diffusé en direct au fur et à mesure qu’il aura lieu, ce qui créera une frénésie comme jamais auparavant si cela se produisait. Cependant, il n’y a aucune confirmation de la plate-forme OTT ou du futur dulha-dulhan.