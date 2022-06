Mariage de Britney Spears et Sam Asghari : un aperçu de leur grande soirée et ce que la star a dit à propos du mariage

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Britney Spears et Sam Asghari sont officiellement mariés et partagent un premier aperçu de leur nuit de noces.

La pop star a pris Instagram le vendredi et partagé quelques images de sa soirée spéciale. « Wow !!! Putain de merde !!! NOUS L’AVONS FAIT !!! NOUS SOMMES MARIÉS », a-t-elle commencé son message.

« C’était la journée la plus spectaculaire !!! J’étais tellement nerveux toute la matinée, mais à 14h00, ça m’a vraiment frappé… NOUS ALLONS SE MARIER. J’ai eu une crise de panique, puis je me suis mis d’accord. L’équipe qui a créé notre maison dans littéralement un château de rêve étaient fantastiques !!! La cérémonie était un rêve et la fête était encore meilleure », a poursuivi Spears.

« Tant de gens incroyables sont venus à notre mariage et je suis toujours sous le choc. Drew Barrymore, mon béguin pour fille et Selena Gomez qui est bien plus jolie en personne si c’est possible sont tous les deux venus !!! J’étais sans voix. »

BRITNEY SPEARS ET SAM ASGHARI SONT MARIÉS

« J’ai encore embrassé Madonna », a-t-elle ajouté. « Nous avons dansé jusqu’au bout de la nuit avec Paris Hilton. Merci Donatella Versace d’avoir conçu ma robe… Je me sentais si belle. »

Spears a conclu sa longue légende en disant à son nouveau mari qu’elle l’aime.

Vogue partagée un regard sur la robe de mariée de la pop star, qui était une robe Versace blanche personnalisée avec un décolleté plongeant profond. La robe de mariée de Spears était à épaules dénudées et comportait une fente haute sur le devant.

Spears a associé sa robe de mariée Versace à un collier de style tour de cou blanc et à un voile blanc. Asghari portait un smoking Versace noir classique avec une boutonnière rose blanche.

Sur les photos partagées par le point de vente, Spears et Asghari avaient un cheval blanc aux sabots dorés tirant une voiture blanche drapée de roses roses pour l’occasion.

L’EX-MARI DE BRITNEY SPEARS TENTE DE « CRASHER » SON MARIAGE AVEC SAM ASGHARI

« Nous voulions vraiment en faire un petit et beau moment avec la famille et les amis », a déclaré Spears au point de vente à propos de son récent mariage.

Avant les noces, des dizaines de membres d’équipage ont été aperçus en train d’installer du matériel dans sa maison du sud de la Californie alors qu’un immense lieu extérieur était mis en place près du court de tennis de son manoir espagnol.

Selon Vogue, l’emblématique maquilleuse Charlotte Tilbury et sa nièce Sofia Tilbury ont donné vie au glamour de son mariage.

« J’étais tellement ravie et honorée qu’on m’ait demandé de concevoir le look beauté de la mariée de Britney ! » Charlotte a dit au point de vente. « Britney est une icône de notre époque qui nous a tous inspirés et responsabilisés avec sa joie et son énergie positive. Elle est d’une beauté si naturelle et a de grands yeux bruns des plus fascinants. »

La cérémonie aurait duré 10 minutes et a réuni des invités de marque tels que Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton et Carter Reum, Kathy Hilton, Maria Menounos, Ansel Elgort, Donatella Versace et plus encore.

Spears a présenté trois tenues lors de sa nuit de noces. Sa première transition a été dans une mini-robe noire, puis un look bicolore était le suivant sur la liste. Elle a terminé la soirée dans une courte robe rouge. Tous les looks étaient Versace.

Le point de vente a rapporté que le couple n’avait pas de première danse traditionnelle, mais Gomez, Madonna et Spears ont tous dansé sur sa chanson à succès « Toxic ».

Hilton a publié un quelques photos sur son Instagram de sa « nuit magique ».

Spears et Asghari ont quitté leur maison de Los Angeles dans une Rolls Royce alors que l’invité tenait des feux de Bengale allumant un bain pour leur sortie.