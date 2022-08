Mariage d’Athiya Shetty et KL Rahul: Suniel Shetty révèle quand le duo se mariera: ‘Jab bachho ko…’

Athiya Shetty et KL Rahul ont officialisé leur relation l’année dernière. La joueuse de cricket vedette a souhaité à l’acteur son anniversaire avec une publication sur les réseaux sociaux mettant en vedette les deux. Mais, ils n’ont jamais parlé publiquement de leur mariage. Récemment, il a été rapporté qu’Athiya et Rahul étaient tous prêts à se marier dans les trois prochains mois. Réagissant aux informations, le père d’Athiya et la superstar de Bollywood, Suniel Shetty, ont révélé que les tourtereaux se marieront lorsqu’ils seront libérés de leurs engagements professionnels.

Lorsqu’on a demandé à Suniel s’il y avait une sorte de préparation de mariage en ce moment, il a dit à Instant Bollywood: “Je pense que jaise salut bachhe décide karenge. Rahul ke programme hai. Abhi Aisa Cup hai, Coupe du monde hai, tournée sud-africaine hai , tournée en Australie hai. Jab bachho ko break milega tab shaadi hogi. Ek din me shaadi nahi ho sakti na? (Je pense que chaque fois que les enfants décideront. Rahul a actuellement un emploi du temps chargé qui comprend la Coupe d’Asie, la Coupe du monde, la tournée sud-africaine et tournée en Australie. Lorsque les enfants auront une pause du travail, le mariage aura lieu. Vous pouvez vous marier en un jour, n’est-ce pas ?)

Il y a quelques semaines, il a été signalé que les préparatifs du mariage battaient leur plein et que les parents de Rahul étaient récemment à Mumbai pour rencontrer la famille d’Athiya. Le couple et leurs familles auraient visité la nouvelle maison pour voir les progrès car ils emménageront bientôt. Le mariage, dont chaque détail est supervisé par la mariée elle-même, devrait avoir lieu à Mumbai.

Athiya s’est récemment envolé pour l’Allemagne avec KL Rahul pour son traitement. Le joueur de cricket a été exclu de la tournée indienne en Angleterre en raison d’une blessure. Le joueur de 30 ans, blessé à l’aine, a été opéré en Allemagne. Il a été rapporté que Rahul y resterait environ un mois et Athiya serait à ses côtés pendant sa convalescence.

Le mois dernier, Athiya avait rompu son silence sur la rumeur de son mariage avec KL Rahul. Elle a répondu pour la première fois aux rumeurs selon lesquelles le couple se marierait dans les prochains mois et a écrit sur Instagram : “J’espère que je serai invitée à ce mariage qui aura lieu dans 3 mois lol.”