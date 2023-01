Mariage d’Athiya Shetty et KL Rahul: Kartik Aaryan, Virat Kohli, Kriti Sanon et d’autres célébrités de Bollywood envoient leurs meilleurs vœux aux jeunes mariés

Athiya Shetty et KL Rahul se sont finalement mariés lundi. Le couple est maintenant officiellement marié après trois ans de relation. Le mariage était une affaire serrée en présence de la famille proche et des amis à la ferme Khandala de Suniel Shetty. De nombreuses célébrités de Bollywood et des membres de la fraternité envoient leurs vœux chaleureux pour le nouveau couple.

Athiya Shetty, fille de l’acteur vétéran de Bollywood Suniel Shetty, mariée au joueur de cricket indien KL Rahul. Les deux ont prononcé leurs vœux de mariage aujourd’hui en fin d’après-midi. Après le mariage, Anna et son fils Ahan Shetty ont distribué des bonbons aux paparazzi à l’extérieur du lieu pour célébrer cette journée spéciale.

Le couple a partagé de belles photos de leur mariage sur Instagram. Ils ont mentionné qu’ils se sont mariés dans une maison qui leur a procuré une joie et une sérénité immenses. Le cœur plein de gratitude, le duo cherche également des bénédictions dans leur nouveau voyage d’unité. Sous le message, de nombreuses célébrités de Bollywood ont félicité le couple.

Kriti Sanon a partagé sa publication officielle sur ses histoires Instagram exprimant à quel point elle est heureuse pour la mariée et souhaitant à la fois bonheur et amour pour un nouveau chapitre. L’actrice de Bhediya a également commenté le message félicitant Athiyaa et a envoyé beaucoup d’amour aux deux. D’autres acteurs comme Kartik Aaryan, Ayushmann Khurrana, Bhumi Pednekar Vikrant Massey, Karishma Kapoor et d’autres ont félicité Athiya et KL Rahul.

Alia Bhatt et Vicky Kaushal ont également partagé la publication sur leurs histoires Instagram pour féliciter les jeunes mariés. De l’industrie du cricket, le capitaine de l’équipe indienne de cricket Virat Kohli a commenté des félicitations avec des cœurs. Les super géants de l’équipe IPL de Lucknow ont également souhaité au couple.

Parlant de leur histoire d’amour, Athiya et Rahul se sont rencontrés pour la première fois en 2019. Un ami commun a joué comme Cupidon dans leur relation. Ils sont tombés amoureux après s’être rencontrés par l’intermédiaire d’un ami commun et depuis lors, leur histoire d’amour a pris le dessus sur Internet. Acceptant leurs rumeurs de rencontres, le couple a rendu leur relation publique l’année dernière via une publication Instagram.