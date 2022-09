Mariage Athiya Shetty-KL Rahul: Un couple se marie dans un lieu spécial; détails et dates shaadi à l’intérieur

La relation entre Athiya Shetty et KL Rahul fait la une des journaux depuis quelques années. Leur PDA sur les réseaux sociaux a attiré l’attention de tous, et l’actrice a également accompagné le joueur de cricket à quelques reprises lors de ses tournées. Eh bien, il y a eu des rapports selon lesquels le couple se mariera cette année, et leurs fans sont ravis de savoir tout le monde sur le mariage. Alors que les célébrités préfèrent se marier dans une destination internationale ou dans un hôtel luxueux, Athiya et Rahul emprunteront un chemin différent.

Selon un rapport de Pinkvilla, Athiya et KL Rahul abandonnent l’hôtel 5 étoiles et ils se marieront dans la maison de Suniel Shetty à Khandala, Jahaan. Alors que le lieu a été décidé par les familles, la date sera finalisée par KL Rahul, selon son horaire de travail.

Jahaan est très proche du cœur de Suniel Shetty et Mana Shetty. Ils l’avaient construit il y a 17 ans.

Selon certaines informations, de nombreuses célébrités de Bollywood assisteront au mariage, car Suniel Shetty partage un excellent lien avec la plupart du temps toute l’industrie. Bien que la date ne soit pas encore confirmée, les proches présents au mariage auraient été informés de rester libres de décembre la semaine dernière à la première semaine de janvier.

De nombreux joueurs de cricket et actrices se sont mariés comme Virat Kohli-Anushka Sharma, Yuvraj Singh-Hazel Keech, Zaheer Khan- Sagarika Ghatge et Harbhajan Singh-Geeta Basra. Maintenant, KL Rahul et Athiya Shetty rejoindront la ligue des joueuses de cricket jodi.

Athiya Shetty a fait ses débuts avec Hero face à Sooraj Pancholi, et a ensuite été vue dans des films comme Mubarakan et Motichoor Chaknachoor. Sa performance dans Motichoor Chaknachoor avait impressionné tout le monde mais le film n’a pas réussi à se faire remarquer au box-office. Actuellement, Athiya n’a pas de films programmés.