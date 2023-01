Mariage Athiya Shetty-KL Rahul : le couple star suit la tendance shaadi de Bollywood ; des consignes strictes données aux invités ?

Athiya Shetty et KL RahulLe mariage annoncé est imminent. Tous leurs fans sont super excités de les voir en tant que M. et Mme. Selon les rapports, Athiya Shetty et KL Rahul vont se marier à la ferme Khandala de Suniel Shetty. Ce sera une affaire intime avec seulement une poignée d’invités invités. Selon un dernier rapport de Zoom Digital, un total de 100 invités ont été invités par le couple star, y compris des amis et la famille. Tous les invités ont reçu des instructions strictes.

Tout sur le mariage d’Athiya Shetty et KL Rahul

Selon le rapport, tous les invités ont été priés de ne pas prendre de photos lors du mariage. Leurs téléphones sont tenus à l’écart, précise encore le rapport. Eh bien, c’est la règle que de nombreux couples de Bollywood ont incorporée pour leur shaadi glamour. En commençant par Deepika Padukone et Ranveer Singh, des couples comme Katrina Kaif-Vicky Kaushal et d’autres ont également veillé à ce qu’aucune photo ne soit prise lors de leur mariage et ne publient que les pheras, ils ont partagé leurs photos de mariage officielles sur les réseaux sociaux. Il semble qu’Athiya Shetty et KL Rahul suivent la même tendance en demandant à leurs invités de ne pas cliquer sur les photos lors de leur mariage.

Selon certaines informations, la date du jour J de KL Rahul et Athiya Shetty est le 23 janvier. Les festivités du mariage devraient commencer le 21 janvier. Récemment, une vidéo a montré que l’extérieur de la résidence de KL Rahul a déjà été orné de lumières. De nombreux rapports suggèrent également qu’une fête sera organisée pour les amis des joueurs de cricket et les célébrités de Bollywood au mois de mai après le calendrier de l’IPL. Le couple n’a pas encore fait d’annonce officielle sur quoi que ce soit sur les réseaux sociaux.

Les deux familles ont gardé un silence stoïque sur le sujet. Ni Suniel Shetty ni aucun membre de la famille de KL Rahul n’ont encore divulgué de détails officiels sur les shaadi.