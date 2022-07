Mariage Athiya Shetty-KL Rahul: l’actrice réagit après la déclaration de papa Suniel Shetty sur son shaadi

Tout le monde sait que la fille de Suniel Shetty, Athiya Shetty, est amoureuse du joueur de cricket KL Rahul. À plusieurs reprises, les deux ont exprimé leur amour l’un pour l’autre en public via les réseaux sociaux. Dernièrement, des rumeurs se font entendre selon lesquelles Athiya et KL Rahul envisagent de s’installer bientôt dans le mariage. Bien qu’il y ait eu plus tôt des rapports suggérant que le couple star aurait un mariage d’hiver, la dernière rumeur disait qu’Athiya et KL Rahul prévoyaient de se marier dans les trois prochains mois. Cependant, ce n’est pas vrai selon le dernier message d’Athiya.

Athiya Shetty dément les rumeurs de mariage

L’actrice de Motichoor Chaknachoor, Athiya Shetty, a profité de ses histoires Instagram pour remettre les pendules à l’heure. Elle a publié un message sarcastique disant qu’elle espère être invitée au mariage qui aura lieu dans les trois prochains mois. Elle en plaisantait et démentait subtilement les rumeurs qui circulaient sur internet.

Suniel Shetty réagit aux rumeurs de mariage

Plus tôt, c’est papa Suniel Shetty qui a réagi aux informations. À Radio Mirchi, il a déclaré que rien n’était encore prévu. Lors d’un événement dans le passé, Suniel Shetty a déclaré que ses bénédictions étaient avec KL Rahul et Athiya. Il avait dit: “C’est une fille, elle se mariera un jour. Je voudrais que mon fils se marie aussi. Le plus tôt sera le mieux! Mais c’est leur choix. En ce qui concerne Rahul, j’aime le garçon. C’est pour eux de décider ce qu’ils veulent faire, parce que les temps ont changé. J’aimerais qu’ils prennent la décision. Mes bénédictions sont toujours là. Eh bien, nous pouvons tous attendre que le couple abandonne les détails officiels de leur mariage.