Mariage Ali Fazal-Richa Chadha: la star de James Bond et l’acteur 300 Gerard Butler parmi les invités [View Guest Deets]

Après d’innombrables retards, une myriade de spéculations de la part des médias et une bonne dose de va-et-vient de la part du couple, Ali Fazal et Richa Chadha sont enfin prêts à prononcer leurs vœux de mariage et à s’engager dans un mariage à vie. La fin fag de ce mois, septembre, devrait donner le coup d’envoi à la Mariage d’Ali Fazal Richa Chadha célébrations, tandis que les rapports vont bon train selon lesquels les festivités se poursuivront jusqu’à la première semaine d’octobre, les cérémonies alternant entre Delhi et Bombay pour les invités des deux acteurs. En parlant d’invités, Hollywood A-listers, Judi Dench et Gérard Butler ont également été invités.

Judi Dench et Gerard Butler invités pour le mariage d’Ali-Richa

Il est certain que plusieurs coéquipiers d’Ali Fazal et Richa Chadha figureront sur leur liste d’invités de mariage, il n’est donc pas surprenant que quelques grands noms d’Hollywood soient également invités, étant donné qu’Ali a agi avec eux. . Sur cette note, James Bond star Judi Dench, avec qui Ali a joué dans Victoria et Abdoulet a ensuite formé un lien étroit hors des plateaux, et Gerard Butler, avec qui on le verra partager l’espace de l’écran dans le prochain Film hollywoodien, Kandahar, font partie de ses invités de marque. Selon les reportages sur le divertissement, il a également appelé d’importantes personnes de la production d’Hollywood.

Date, lieu et invités du mariage d’Ali Fazal et Richa Chadha

Le mariage du charmant couple Fukrey, Ali Fazal et Richa Chadha, devrait avoir lieu à Mumbai, dans ce qui devrait être une affaire intime, à laquelle ne devraient assister que la famille proche et quelques amis sélectionnés, alors que les deux grands les réceptions à Delhi et à Mumbai les 2 et 7 octobre ainsi que les autres événements de célébration devraient être honorés par plusieurs célébrités de Bollywood et d’autres domaines.