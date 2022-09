Richa Chadha et Ali Fazal sont sur le point de se marier enfin après de multiples retards et de nombreuses spéculations médiatiques. La Fukrey le mariage du couple est sur le point d’avoir lieu vers la fin de ce mois. Cela va se produire après de nombreux va-et-vient, où non seulement les médias et les fans du couple ont continué à rebondir autour d’une myriade de dates, mais Ali Fazal et Richa Chadha eux-mêmes étaient également en grande réflexion sur la date de leur mariage. Donc, pour ceux qui attendaient avec impatience chaque petite mise à jour sur le Mariage Ali Fazal-Richa Chadhavoici tous les derniers détails pour vous tous…

Dates de mariage de Richa Chadha et Ali Fazal, lieux de réception

Ali Fazal et Richa Chadha lanceront leurs célébrations de mariage le 30 septembre, le premier arrêt au stand étant Delhi, la capitale devant également accueillir l’une des deux réceptions de mariage du couple. Le rideau tombera sur les festivités le 7 octobre, avec la deuxième réception de Richa Chadha et Ali Fazal prévu à Mumbai, qui serait probablement la plus grande des deux réceptions, car la plupart de leurs amis de Bollywood devraient y assister. Quand est le réel Mariage Richa Chadha-Alia Fazal date quand même ? Lisez la suite pour savoir…

Date et lieu du mariage d’Ali Fazal et Richa Chadha

Le mariage du charmant couple Fukrey, Ali Fazal et Richa Chadha, devrait avoir lieu à Mumbai, dans ce qui devrait être une affaire intime, à laquelle ne devraient assister que la famille proche et quelques amis sélectionnés, alors que les deux grands les réceptions à Delhi et à Mumbai les 2 et 7 octobre ainsi que les autres événements de célébration devraient être honorés par plusieurs célébrités de Bollywood et d’autres domaines.