Mariage Abishek Ambareesh-Aviva Bidapa: Rajinikanth, Yash mènent les vœux

La cérémonie de mariage a eu lieu à Bangalore.

L’acteur sud-coréen Abishek Ambareesh s’est marié avec l’entrepreneur et mannequin Aviva Bidapa June. Le couple a échangé ses vœux de mariage lors d’une grande cérémonie à Bangalore en présence de sa famille et de ses amis. La liste des invités comprenait de grands noms tels que la superstar Rajinikanth, Yash et l’ancien vice-président Venkaiah Naidu.





Quelques adorables aperçus de la somptueuse cérémonie tels qu’Abhishek Ambareesh attachant le Mangal Sutra sur le cou d’Aviva Bidapa, et Rajinikanth et Yash comblant les jeunes mariés de bénédictions font le tour des réseaux sociaux. Parallèlement à cela, la meilleure moitié de Yash, Radhika Pandit, Kichcha Sudeep et la femme de Puneeth Rajkumar, Ashwini, ont également assisté au mariage.













Les photos de mariage présentent Abishek Ambareesh et Aviva Bidapa dans une tenue fascinante du sud de l’Inde. Le marié avait l’air pimpant dans un ensemble kurta et dhoti beige associé à des lunettes de soleil. Aviva Bidapa l’a complété en choisissant un sari rouge orné, des bijoux en or et un chignon bas avec gajra.





Les festivités de mariage du couple ont commencé par la cérémonie Haldi. Cela a été suivi par le Mehendi. Quelques aperçus des festivités précédant le mariage ont également été diffusés sur Internet.





Les jeunes mariés ont même rendu un hommage émouvant au père du marié, Ambareesh, à l’occasion de son 71e anniversaire de naissance. Le duo a dansé sur des chansons populaires de l’acteur et politicien vétéran. Abhishek Ambareesh a publié un clip de la performance sur ses réseaux sociaux avec la légende « Notre humble hommage à la star rebelle Dr Ambareesh à l’occasion de son anniversaire de naissance ».

















Avant de franchir le pas, Abishek Ambareesh et Aviva Bidapa étaient en couple depuis longtemps.





Qui est Aviva Bidapa ?





Aviva Bidapa est une mannequin renommée, une personnalité de la télévision, une créatrice de mode et une entrepreneuse. Son père, Prasad Bidapa, est un célèbre créateur de mode.





À propos d’Abishek Ambaresh





Abishek Abishek est le fils de « l’étoile rebelle » Ambareesh et Sumalatha. L’acteur est entré dans l’industrie en 2019 avec le film Amar. En ce moment, il travaille sur son prochain projet, intitulé Bad Manners.





Abishek Ambaressh jouerait un policier dans Bad Manners. Il a suivi une formation intense pour le rôle. La musique de Bad Manners a été fournie par Charan Raj. La cinématographie du film a été réalisée par Shekar S, tandis que le montage a été assuré par Deepu S Kumar.