Maria Taylor quitte ESPN après la fin du contrat

ESPN a annoncé mercredi que Maria Taylor quitterait le réseau, une décision qui intervient après que sa collègue Rachel Nichols ait suggéré que Taylor ait obtenu le poste en raison de sa race.

ESPN a déclaré mercredi dans un communiqué que la dernière mission de Taylor était la diffusion télévisée des finales de la NBA mardi et que son contrat est maintenant terminé. ESPN a déclaré que les deux parties ne pouvaient pas s’entendre sur un nouveau contrat.

« Le succès remarquable de Maria témoigne directement de ses capacités et de son éthique de travail. Il ne fait aucun doute que Maria nous manquera, mais nous restons déterminés à continuer à constituer une liste de talents profonds et qualifiés qui reflète parfaitement les athlètes que nous couvrons et les fans que nous servons. » a déclaré Jimmy Pitaro, le président d’ESPN. « Bien qu’elle ait choisi de saisir une nouvelle opportunité, nous sommes fiers du travail que nous avons accompli ensemble. »

Taylor, 34 ans, a probablement décroché un nouvel emploi chez NBC, selon le New York Post, et elle devrait faire partie de la couverture des Jeux olympiques du réseau qui commence vendredi.

Taylor pourrait également devenir l’hôte de « Football Night in America », une émission d’avant-match sur NBC, ou jouer un rôle dans le football de Notre Dame cette saison si le contrat NBC est finalisé, a rapporté le Post.

L’annonce intervient des semaines après la New York Times a révélé les détails d’un appel téléphonique en juillet 2020 avec Nichols et Adam Mendelsohn, le conseiller en communication de la superstar des Los Angeles Lakers LeBron James.

La conversation a été enregistrée dans la chambre d’hôtel de Nichols en Floride à son insu et a été transmise à la salle de contrôle d’ESPN dans le Connecticut à partir de sa caméra. Nichols s’est plaint à Mendelsohn que Taylor avait obtenu un emploi pour héberger la couverture ESPN d’avant-match et d’après-match des finales NBA 2020, alléguant que le réseau essayait de rattraper son « dossier merdique de longue date sur la diversité ».

L’enregistrement a commencé à circuler au sein d’ESPN peu de temps après l’appel.

Nichols se serait excusé directement auprès de Taylor mais a été repoussé.

Divulgation: la société mère de CNBC, NBCUniversal, possède NBC Sports et NBC Olympics. NBC Olympics est le détenteur américain des droits de diffusion de tous les Jeux d’été et d’hiver jusqu’en 2032.