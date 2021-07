Maria Taylor embauchée par NBC quelques jours après la sortie très médiatisée d’ESPN

Le secret le moins bien gardé des médias sportifs est devenu officiel vendredi lorsque NBC a embauché la présentatrice et animatrice Maria Taylor, a annoncé le réseau.

Taylor, 34 ans, a fait ses débuts lors de la rediffusion de la cérémonie d’ouverture de NBC des Jeux olympiques de Tokyo vendredi soir.

NBC a déclaré que Taylor sera un hôte et un contributeur pour Football Night in America et Super Bowls. Aux Jeux olympiques de Tokyo, elle rejoindra Mike Tirico en tant qu’hôte de Prime Plus et servira également de correspondante.

« Incroyablement excité d’avoir l’opportunité de travailler avec Pete, Molly, Sam, Fred et toute la famille NBC Sports », a déclaré Taylor dans un communiqué. « Littéralement, accueillir les Jeux olympiques, Football Night in America et le Super Bowl est ce dont je rêvais quand j’ai commencé à la télévision – et cela ne serait pas possible sans me tenir sur les épaules de tous ceux qui m’ont précédé et qui ont fait ce chemin. possible. Et j’ai l’intention de payer au suivant.

Le contrat de Taylor avec ESPN a expiré mardi, le même jour que ce qui a fini par être sa dernière affectation pour le réseau: le coup décisif des Milwaukee Bucks contre les Phoenix Suns lors du sixième match de la finale NBA. Elle aurait rejeté une prolongation de contrat l’année dernière pour rester à ESPN, où elle était depuis 2014.

L’ascension de Taylor chez ESPN a été rapide. Elle a commencé au SEC Network couvrant les sports universitaires, pour finalement aboutir au poste très médiatisé d’hébergement de « NBA Countdown » en 2019.

Ce concert, en partie, est ce qui l’a finalement amenée à quitter le réseau.

Un article du New York Times publié le 6 juillet détaille un enregistrement d’une conversation téléphonique entre sa collègue Rachel Nichols et Adam Mendelsohn, le conseiller de longue date de la star des Los Angeles Lakers LeBron James.

Nichols a fait l’éloge de Taylor dans la fuite audio, mais était contrarié d’avoir été remplacé par Taylor en tant qu’hôte de « Countdown », remettant en cause la position de Taylor chez ESPN en raison de son bilan inégal en matière de diversité et de pratiques d’embauche.