Maria Shriver profite d’une journée alors qu’elle prend une pause du travail pour «l’entretien spirituel»

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Maria Shriver a été repérée à Santa Monica, en Californie, alors qu’elle prend du recul par rapport au travail pour le mois d’août.

Shriver, 66 ans, est restée décontractée pour sa sortie dans un t-shirt blanc et un pantalon de yoga noir. La correspondante de NBC News s’est fait retirer la frange de son visage.

Shriver construit actuellement une maison dans la région et s’est arrêté sur le chantier pour vérifier les progrès.

ARNOLD SHWARZENEGGER ET MARIA SHRIVER AU FIL DES ANNÉES

La journée de Shriver arrive alors qu’elle termine sa pause d’un mois. L’ancienne première dame de Californie a annoncé sa rupture sur Instagram il y a quelques semaines.

“Une pratique que j’ai instituée il y a quelques années consiste à retirer le mois d’août du travail, loin d’écrire ma chronique hebdomadaire dans @thesundaypaper, et loin de mon travail chez @nbcnews et @womensalzmovement. Et maintenant, j’ai ajouté @moshlife à Je suis connue pour mettre trop de choses dans mon assiette, alors prendre du recul me permet de réfléchir à ce que je fais et pourquoi je le fais”, a-t-elle écrit sur Instagram au début du mois. “Cela me permet de tout regarder dans mon assiette et de chercher un répit. Cela m’a donné la chance de redémarrer.”

Shriver a ensuite encouragé les autres à faire une pause de temps en temps.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“J’espère que vous aussi pourrez trouver du temps pour redémarrer”, a écrit le journaliste. “Votre lumière, votre présence, votre joie et votre feu sont tous désespérément nécessaires dans notre monde. Notre monde a besoin de gens comme vous pour aider les autres qui ne vous ressemblent pas. Alors prenez le temps dont vous avez besoin pour vous reconnecter avec tout ce qui est à vous. Votre monde merci. Notre monde vous remerciera. Rendez-vous en septembre !”

Elle a ajouté: “#closedforspiritualmaintenence.”

Outre sa carrière de journaliste, Shriver est bien connue pour son précédent mariage avec Arnold Schwarzenegger. Les deux se sont mariés en avril 1986, mais Shriver a demandé le divorce en 2011 après que la nouvelle a éclaté que l’acteur avait eu une liaison avec la gouvernante de la famille.

Le divorce de l’ancien couple a été finalisé en décembre 2021. Le règlement de la propriété de Shriver et Schwarzenegger avait empêché le divorce d’être finalisé toutes ces années.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La relation de Schwarzenegger et Shriver s’est effondrée après que l’ancien gouverneur de Californie a secrètement engendré un enfant avec leur gouvernante Mildred Baena en 1996. Schwarzenegger a maintenu une relation avec Joseph, le fils qu’il partage avec Baena.

Schwarzenegger et Shriver ont également des enfants. L’ancien couple partage des fils, Patrick et Christopher, ainsi que leurs filles, Christina et Katherine.