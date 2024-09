Maria Sharapova donne des conseils à Coco Gauff après le licenciement de son entraîneur de tennis

Maria Sharapova a quelques conseils pour Coco Gauffqui a récemment licencié l’entraîneur de tennis Brad Gilbert.

« Je pense que Coco a une tête incroyable sur les épaules et sait qu’il y aura des changements dans son équipe au fil des années », a déclaré Sharapova, 37 ans, en exclusivité. Nous chaque semaine à l’événement Stella Artois « Let’s do Dinner Summer Series » à New York le jeudi 19 septembre.

« Ce dont vous avez besoin à un certain moment de votre carrière n’est pas ce dont vous aurez besoin plus tard dans votre carrière », a poursuivi le joueur de tennis à la retraite. « J’ai eu beaucoup de chance avec les équipes que j’avais. Je reste toujours très proche de tous mes coachs. Ce sont de si grands membres d’équipe et ils ont tellement de poids. Une équipe, c’est vraiment important.

Sharapova a ajouté : « Il faut du temps pour instaurer la confiance et apprendre de [your team] et acceptons leurs conseils. Mais c’est un voyage amusant.

Gilbert, 63 ans, a annoncé via X le mercredi 18 septembre que lui et Gauff, 20 ans, s’étaient séparés après une intense saison estivale 2024. « Coco, à seulement 20 ans, ton avenir est incroyablement brillant et je ne te souhaite que du succès continu », a écrit Gilbert. « Je suis impatient d’entamer le prochain chapitre de ma carrière d’entraîneur. »

Gilbert a déjà entraîné des joueurs tels que André Agassi, Andy Murray et Andy Roddicket a commencé à travailler avec Gauff en juillet 2023 en tant que co-coach avec Père Riba. Sous sa direction, Gauff est devenu le joueur n ° 2 de tous les temps l’été dernier. Elle a décroché son premier titre du Grand Chelem en septembre 2023 et a remporté trois autres titres cet été-là à Washington DC, Cincinnati et à l’US Open.

Cependant, au cours de la saison 2024, la jeune star du tennis a connu des revers après avoir perdu face à son compatriote américain. Emma Navarro lors des deux derniers Grands Chelems, puis n’a pas réussi à remporter une médaille aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Se séparer d’un entraîneur est quelque chose que Sharapova ne connaît que trop bien. En 2008, après avoir remporté son troisième Grand Chelem en Australie, la star du tennis russe a demandé à son entraîneur et père : Youri Sharapovpour prendre du recul par rapport au rôle qu’il avait rempli pendant presque toute sa carrière.

« À ce moment-là, je venais de remporter mon troisième Grand Chelem », a-t-elle déclaré. Nous. « Peut-être dans une situation différente ou [for] un joueur différent, ce ne serait pas le moment de m’arrêter avec ton entraîneur ou ton père, mais je voulais juste voler seul. Je voulais comprendre les choses. J’avais une vingtaine d’années et je me sentais prêt, même s’il restait encore une grande partie de ma carrière.

Malgré le licenciement de son père, Sharapova a partagé avec Nous qu’elle et Yuri restent « très proches ».

« Je suis fille unique et je suis très proche de mes deux parents », a-t-elle partagé. « Ils ont simplement eu une merveilleuse influence dans ma vie. Nous avons tellement partagé à travers mon sport et mon éducation ensemble. Nous sommes arrivés très jeunes dans un nouveau pays, nous formions donc une petite équipe. Je suis reconnaissant de les avoir à mes côtés.

Sharapova a pris sa retraite du tennis en février 2020.