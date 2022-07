Maria Sharapova accueille le petit garçon Théodore

Maria Sharapova, quintuple championne du Grand Chelem et ancienne numéro un mondiale, a annoncé vendredi qu’elle avait donné naissance à un petit garçon nommé Théodore.

Il est le premier enfant de la star du tennis russe de 35 ans et de l’homme d’affaires britannique Alexander Gilkes, 42 ans, qui ont annoncé leurs fiançailles en décembre 2020.

“Le cadeau le plus beau, le plus stimulant et le plus gratifiant que notre petite famille puisse demander”, a posté Sharapova vendredi sur Instagram, indiquant en chiffres romains que Théodore est né le 1er juillet.

Sharapova, qui avait révélé en avril qu’elle était enceinte, fait partie des 10 femmes seulement à avoir terminé le Grand Chelem en carrière en remportant au moins une fois les quatre couronnes majeures en simple.

En 2004, Sharapova a remporté son premier titre majeur à Wimbledon à l’âge de 17 ans et a ensuite remporté l’US Open 2006, l’Open d’Australie 2008 et les couronnes de l’Open de France 2012 et 2014.

Elle a également remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Londres en 2012, s’inclinant face à l’Américaine Serena Williams en finale.

