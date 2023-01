Maria Sakkari poussée jusqu’au bout par une étudiante mais survit à la peur

La numéro six mondiale Maria Sakkari a survécu à une énorme frayeur contre l’étudiante universitaire Diana Shnaider mercredi avant de passer 3-6, 7-5, 6-3 pour atteindre le troisième tour de l’Open d’Australie.

Shnaider, un qualificatif russe de 18 ans qui étudie à l’État de Caroline du Nord, a poussé le Grec jusqu’au bout lors d’un examen de 2h33 sur la Margaret Court Arena.

“Ce n’est jamais facile de jouer contre quelqu’un que vous n’avez jamais joué auparavant, que vous n’avez jamais vu sur le circuit”, a déclaré Sakkari, qui vise un premier titre du Grand Chelem.

“J’étais un peu hésitante, elle se balançait très fort, jouait de manière très agressive”, a-t-elle ajouté à propos de la numéro 106 mondiale.

«J’étais très loin de la ligne de base en courant et en défendant chaque balle, ce qui n’est pas mon jeu.

“J’ai essayé de trouver des moyens, et c’est ce que je pense être bon, juste essayer de trouver des solutions pour améliorer mon jeu pendant le match.”

La percutante Shnaider a brisé le service d’ouverture de Sakkari sur Margaret Court Arena et a fait preuve d’un énorme courage pour sauver trois points de rupture et assurer le premier set en 48 minutes sur son cinquième point de set.

Sakkari, l’un des favoris d’avant-tournoi, s’est remis sur les rails au début de la seconde, brisant le jeu de service d’ouverture de Shnaider et ouvrant une avance de 3-0.

Mais encore une fois, Shnaider a riposté, sauvant quatre balles de set avant que Sakkari ne l’emporte sur un décideur.

La Grecque devenait de plus en plus nerveuse au fur et à mesure que le match s’éternisait, se plaignant auprès de l’arbitre des grognements et des cris bruyants de la Russe et battant sa raquette contre sa chaussure lorsqu’un coup tournait mal.

Shnaider a de nouveau fait une pause au début du troisième set et bien qu’elle ait reculé, la sixième tête de série a réussi à se regrouper et à remporter le match.

C’était la performance de la carrière naissante du graveleux Shnaider.

Il y a un an, l’adolescente était en dehors du top 1 000 et il y a deux semaines, elle a perdu au premier tour des qualifications à l’Auckland Classic.

Elle n’a donné aucune idée qu’elle pourrait diriger Sakkari, 27 ans, de près lors de son premier match à ce niveau, prenant près de deux heures pour devancer la 272e Slovaque classée, Kristina Kucova, 7-6 (8/6), 7-5. au premier tour lundi.

“Je pense qu’elle a joué un match incroyable”, a déclaré Sakkari.

« Elle est très jeune. Elle est très prometteuse. Peut-être qu’elle devrait envisager de ne pas aller à l’université et de jouer au pro à la place.”

Sakkari affrontera soit Jil Teichmann, la tête de série numéro 32 de la Suisse, soit le Chinois Zhu Lin au troisième tour.

