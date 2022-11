Maria Sakkari passe en demi-finale avec une victoire sur Aryna Sabalenka

Maria Sakkari a réservé une place en demi-finale des championnats de fin d’année pour la deuxième année consécutive après avoir dépassé la tête de série n ° 7 Aryna Sabalenka 6-2, 6-4 en 97 minutes jeudi.

Sakkari devait gagner en deux sets mercredi pour se garantir une deuxième apparition consécutive dans les quatre derniers de la finale WTA. C’est exactement ce qu’elle a fait avec une victoire en deux sets contre Aryna Sabalenka à Fort Worth.

“Si vous n’êtes pas agressif sur ce terrain, la partie est terminée”, a déclaré Sakkari par la suite. “Si j’étais passif, surtout contre (Sabalenka), le plus gros frappeur du circuit, alors c’est au revoir. J’y suis juste allé. Si je ne vais pas y aller ici, quand vais-je le faire ? »

Sakkari et Sabalenka sont de retour à la finale WTA pour la deuxième année consécutive, mais non sans difficultés. Dans la presse pré-événement, Sabalenka a qualifié l’événement de “miracle”, tandis que Sakkari a qualifié sa saison de “très difficile”. Aucun d’eux n’a remporté de titre en simple en 2022.

Mais avec l’expérience de jouer les finales WTA de l’année dernière à leur actif, ils ont tous deux remporté leurs premiers matchs du tournoi à la ronde contre des joueurs mieux classés qui faisaient leurs débuts en finale WTA (Sabalenka contre Ons Jabeur, Sakkari contre Jessica Pegula).

Et Sakkari, qui a l’expérience de se qualifier pour les demi-finales l’an dernier, y parviendra à nouveau, grâce à son départ 2-0 dans le groupe Nancy Richey. En gagnant en deux sets, Sakkari s’est qualifié pour les huitièmes de finale, bien que le vainqueur du groupe reste à déterminer.

Sakkari n’avait remporté qu’une seule victoire contre un joueur du Top 10 toute l’année avant de se rendre à Fort Worth. Maintenant, elle a décroché deux victoires consécutives dans le Top 10 cette semaine, répétant son exploit de la finale WTA de l’année dernière où elle a battu Iga Swiatek et Sabalenka dos à dos.

“Cela fait longtemps que je n’ai pas remporté de victoires en deux sets contre ces joueurs, donc c’est encore une fois très nouveau pour moi”, a déclaré Sakkari. “Pouvoir gagner (contre) ces joueurs en deux sets, c’est impressionnant, et ça finit par payer.”

Sakkari a pris un commandement 6- 2, menait 3-0 contre Sabalenka, semblant se diriger vers cette place en demi-finale. Cependant, Sabalenka a augmenté ses jeux de puissance et a perdu quelques tranches pour remporter quatre matchs consécutifs et prendre une avance de 4-3 dans le deuxième set.

Sakkari a dû l’emporter dans une multitude de longs échanges sur tous les terrains. pour briser à nouveau Sabalenka pour 5-4. Même servir pour le match du match suivant était un défi, Sakkari sauvant trois balles de break avant de convertir sa première balle de match avec un coup droit croisé forçant les erreurs.

Sakkari a sauvé cinq des sept balles de break qu’elle rencontrés dans le match. Sauver des points de rupture était l’histoire de sa course vers la finale à Guadalajara et, en fait, est un élément essentiel de sa saison. Sakkari a sauvé 282 balles de break cette saison, plus que tout autre joueur en tournée.

Sakkari a également pris la décision de prendre plus de recul au retour qu’elle ne l’avait fait lors de son premier match contre Pegula, se donnant plus de temps contre Les livraisons en plein essor de Sabalenka. Cela a porté ses fruits, Sakkari remportant 65 % des points contre le deuxième service de Sabalenka.

