Maria Sakkari bat Jessica Pegula et Aryna Sabalenka Downs Ons Jabeur lors du tournoi à la ronde du tournoi de fin d’année

Maria Sakkari n’a pas pu s’empêcher de sourire un large sourire après avoir pris une paire de bris d’égalité pour devancer Jessica Pegula sur plus de deux heures d’action de base percutante devant une foule clairsemée lundi alors que le tournoi à la ronde en simple commençait à la finale de la WTA .

Bien sûr, Sakkari, classé n ° 5, était enthousiasmé par la victoire 7-6 (6), 7-6 (4) sur un court intérieur temporaire à Dickies Arena contre la n ° 3 Pegula lors du tournoi de fin de saison, seulement huit jours après avoir perdu contre l’Américain en finale d’un autre événement.

Pour Sakkari, qui affrontera ensuite Aryna Sabalenka, c’était plus important: elle a pu passer du temps avec ses parents et sa grand-mère – la première fois en 4 ans et demi, la mère de sa mère était dans les gradins pour voir les 27 ans -vieux de la Grèce concourent.

“Elle était comme, ‘Wow. C’était un match de très haut niveau. Elle connaît très bien le tennis, car mon grand-père était entraîneur, puis ma mère était joueuse, alors elle a voyagé avec elle sur le circuit. Ce n’est pas comme si elle regardait son tout premier match de tennis », a déclaré Sakkari, rayonnant. “C’est très agréable de l’avoir avec moi. Être avec elle. Passer un peu de temps avec elle et mes parents. C’est bien, parfois, d’être (avec) des gens qu’on aime et des gens qui sont très proches de soi et qui étaient (là) depuis le début.

Grand-mère n’avait pas assisté à l’un des matchs de Sakkari depuis sa défaite face à Kiki Bertens au premier tour de l’Open de Madrid en mai 2018.

“C’est bien d’avoir ici, bien sûr – et de me voir gagner”, a déclaré Sakkari.

Plus tard lors de la première journée, Sabalenka est revenue pour battre Ons Jabeur, double finaliste du Grand Chelem, 3-6, 7-6 (5), 7-5 après avoir été à deux points de la défaite. Jabeur, classé n ° 2, menait 5-3 dans le bris d’égalité, mais Sabalenka a saisi les quatre points suivants d’affilée pour forcer un troisième set.

“Ne regarde pas le score”, se dit Sabalenka. “Continue d’essayer.”

Un Jabeur démissionnaire, qui rencontre Pegula mercredi dans le format du tournoi à la ronde, a déclaré par la suite: “J’ai raté mes chances.”

Dans le match qui a clôturé le programme de lundi, Pegula et Coco Gauff ont été battus en double par Xu Yifan et Yang Zhaoxuan 6-4, 4-6, 10-7 dans un bris d’égalité du champion qui s’est terminé un peu après minuit. Dans l’autre match de double de la journée, les championnes en titre Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova ont battu Desirae Krawczyk et Demi Schuurs 6-4, 6-3.

Le 23 octobre, lors de la finale de l’Open de Guadalajara, Pegula a battu Sakkari 6-2, 6-3 pour remporter le premier titre WTA 1000 de sa carrière.

“Ce n’est jamais facile contre Jess”, a déclaré Sakkari, qui a été deux fois demi-finaliste du Grand Chelem la saison dernière, mais qui n’a atteint qu’une seule fois le quatrième tour d’un tournoi majeur en 2022.

C’est en partie pour cette raison que Sakkari a décrit avoir traversé ce qu’elle a appelé une “phase sombre”, dont elle s’est sortie en se rappelant qu’elle est toujours une joueuse de premier plan.

Ce match revanche contre Pegula a été rempli de nombreux sauts d’élan.

Sakkari a remporté les deux premiers matchs. Pegula a pris les trois suivants. Sakkari a breaké pour mener 6-5 et servir pour le premier set. Pegula s’est cassé tout de suite lorsque Sakkari a raté un amorti, puis a lancé une balle et s’est dirigé vers un porte-serviette et lui a donné un coup de pied.

Le deuxième set a suivi un schéma similaire. Sakkari menait 3-0. Bientôt, c’était 3-tout.

Sakkari a eu l’occasion de clôturer sa première victoire contre un adversaire parmi les cinq premiers cette année lorsqu’elle a détenu deux balles de match à 6-5 dans la seconde. Mais elle a laissé tomber un revers dans le filet sur le premier, et Pegula a livré un revers gagnant sur le second.

“Peut-être que j’étais un peu trop passif”, a déclaré Sakkari.

Dans le deuxième bris d’égalité, elle a déclaré qu’elle avait réalisé qu’elle devait être plus agressive, “parce que j’avais l’impression que si vous êtes passif, alors le ballon ne fait rien” sur le court lent.

Sakkari a converti sa troisième balle de match sur un coup droit en net par Pegula, qui avait remporté 11 de ses 13 matchs précédents – avec les deux défaites contre Iga Swiatek, classée n ° 1.

