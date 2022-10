Maria Sakkari atteint les demi-finales au Mexique ; Se qualifie pour les finales WTA

Maria Sakkari, sixième classée, a battu la Russe Veronika Kudermetova 6-1, 5-7, 6-4 vendredi soir pour se qualifier pour les demi-finales de l’Open 1000 de Guadalajara et décrocher une place en finale WTA.

Sakkari, quatrième tête de série, affrontera Marie Bouzkova, qui a avancé après qu’Anna Kalinskaya, de Russie, se soit retirée avec le score de 5-2 en faveur de la Tchèque dans le premier set.

Sakkari participera à la finale WTA à Fort Worth, au Texas, pour la deuxième année consécutive. Le Grec de 27 ans s’est qualifié pour les demi-finales à Guadalajara il y a un an.

« Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que c’est beaucoup plus difficile de le faire deux fois de suite que de le faire une fois. C’est ce dont je suis le plus fier », a déclaré Sakkari. «Aussi mauvaise que soit ma saison, après Indian Wells, je me suis quand même donné cette chance de terminer l’année en force. Je pense que c’est le meilleur cadeau que je puisse me faire, juste arriver à Fort Worth.

Iga Swiatek et Ons Jabeur a obtenu sa place grâce à ses efforts à l’US Open, et Jessica Pegula est arrivée au Mexique après avoir décroché son billet la semaine dernière à San Diego.

Coco Gauff, Caroline Garcia, Aryna Sabalenka et Daria se sont également qualifiées. Kasatkina.

Gauff, qui a assuré sa place avec deux victoires cette semaine, a perdu contre Viktoria Azarenka 7-6 (2), 4-6, 6-3.

Le 33- Azarenka, âgée d’un an, de Biélorussie, a atteint sa première demi-finale depuis octobre dernier, lorsqu’elle s’est qualifiée pour la finale à Indian Wells.

“C’est une jeune joueuse, mais elle a déjà eu pas mal d’expériences sur le circuit . J’adore regarder Coco jouer », a déclaré Azarenka. « Je crois qu’elle va faire de grandes choses dans le sport. J’ai l’impression qu’elle a juste besoin d’un peu plus pour faire ce pas en avant.”

Azarenka, une ancienne joueuse classée n°1 mondiale, affrontera la troisième tête de série Pegula, qui a remporté une victoire 6-2, 6-2 contre l’ancienne championne de l’US Open Sloane Stephens.

Avec cette victoire, Pegula compte 37 victoires dans les tournois WTA 1000, le plus depuis 2021. Elle a rompu l’égalité avec Swiatek (36).

“J’ai vu la statistique que j’ai le plus de victoires au cours des deux dernières années”, a déclaré Pegula, qui connaît une saison décisive. « C’est génial. Quand j’étais plus jeune, je n’aurais jamais pensé pouvoir enchaîner deux victoires. Ce sera une statistique spéciale pour le reste de ma carrière.”

