Maria Ressa, lauréate du prix Nobel des Philippines, acquittée des accusations d’évasion fiscale

La lauréate philippine du prix Nobel Maria Ressa et son site d’information Rappler ont été acquittés par un tribunal des accusations d’évasion fiscale, donnant à Ressa une victoire dans une affaire que le journaliste chevronné a décrite comme faisant partie d’un schéma de harcèlement.

La directrice générale et cofondatrice de Rappler a reçu le prix Nobel de la paix en 2021 pour son travail de « sauvegarde de la liberté d’expression » et a été félicitée pour avoir dénoncé les abus de pouvoir et l’autoritarisme croissant sous le président philippin de l’époque, Rodrigo Duterte. Sa publication a acquis une réputation pour ses reportages approfondis et son examen minutieux de la guerre meurtrière de Duterte contre la drogue.

“Cet acquittement n’est pas seulement pour Rappler, c’est pour tous les Philippins qui ont déjà été injustement accusés”, a déclaré Ressa après le verdict, le décrivant comme une victoire pour la justice et la vérité. « Ces accusations… étaient politiquement motivées… Un abus de pouvoir éhonté.

L’affaire d’évasion fiscale découlait d’accusations de l’agence des revenus de l’État selon lesquelles Rappler avait omis de ses déclarations de revenus le produit d’une vente de certificats de dépôt en 2015 à des investisseurs étrangers, qui est devenu plus tard la base de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières pour révoquer sa licence.

Le département de la justice des Philippines a déclaré qu’il respectait la décision du tribunal.

Ressa, 59 ans, est en liberté sous caution alors qu’elle fait appel d’une peine de six ans de prison prononcée en 2020 pour une condamnation pour diffamation.

Elle a combattu une série de poursuites gouvernementales qui ont attisé l’inquiétude internationale concernant le harcèlement des médias aux Philippines, l’un des endroits les plus dangereux d’Asie pour les journalistes.

Les Philippines ont été classées 147 sur 180 pays dans l’Indice mondial de la liberté de la presse 2022, et le Comité pour la protection des journalistes classe les Philippines au septième rang mondial dans son indice d’impunité 2021, qui suit les décès de membres des médias dont les assassins sont libérés.