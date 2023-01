Maria Ressa acquittée des accusations d’évasion fiscale aux Philippines

La Cour d’appel fiscale des Philippines a innocenté Ressa, 59 ans, et son site d’actualités sociales Rappler de quatre chefs d’accusation d’évasion fiscale. Les accusations avaient été déposées par l’administration de l’ancien président Rodrigo Duterte, qui était au pouvoir entre 2016 et 2022. Ressa risquait un maximum de 34 ans de prison si elle avait été condamnée.

MANILLE – La journaliste philippine assiégée et lauréate du prix Noble pour la paix Maria Ressa a été acquittée mercredi des accusations d’évasion fiscale, dans une décision saluée par les militants des droits qui ont exprimé leur inquiétude face à la détérioration de la liberté de la presse dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Qui est Maria Ressa, journaliste philippine et co-lauréate du prix Nobel de la paix 2021 ?

Outre les allégations fiscales, le gouvernement de Duterte a déposé trois autres poursuites contre Ressa et Rappler, qui sont pendantes devant les tribunaux philippins. Elle est en liberté sous caution alors qu’elle fait appel de sa condamnation en 2020 pour cyber-diffamation. Des groupes de défense des droits ont demandé l’annulation de cette condamnation.

La victoire légale de mercredi est la première remportée par Ressa et Rappler depuis que le président Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. a pris ses fonctions l’année dernière. Fils d’un défunt dictateur qui a dirigé les Philippines pendant deux décennies, Marcos a été propulsé vers la victoire par une campagne en proie à la désinformation et à la pêche à la traîne, et comprenait le harcèlement en ligne des journalistes.