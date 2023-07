Maria Menounos révèle les cicatrices chirurgicales du cancer du pancréas, remercie Dieu pour sa force

Après avoir révélé sa récente bataille contre le cancer, Maria Menounos embrasse son corps et sa vie.

La personnalité de la télévision portait un bikini dans une récente publication sur Instagram et a révélé les cicatrices de sa chirurgie du cancer du pancréas plus tôt cette année.

« Je repense à la chirurgie du début de cette année et je suis reconnaissante de la force que Dieu m’a donnée pour m’en sortir et bien sûr de tous les beaux humains qu’il a envoyés pour m’aider aussi! » elle a écrit dans la légende.

« Maintenant, je vois les cicatrices que je protège soigneusement avec un écran solaire et je souris », a-t-elle ajouté.

Menounos, 44 ans, a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 2 en mai et avait subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur de 3,9 cm au début de l’année.

Elle a expliqué sur le podcast « Not Skinny But Not Fat » que les médecins avaient initialement manqué la tumeur lors d’un scanner, qui avait doublé de taille avant qu’elle ne soit diagnostiquée après une IRM du corps entier.

« J’étais juste foutue », a-t-elle déclaré après avoir reçu le diagnostic avant la naissance de sa première fille. « J’étais juste en train de pleurer et je me disais : ‘Je n’arrive pas à croire que Dieu vient de me bénir avec un bébé, je vais avoir un bébé.' »

Elle a poursuivi : « Ça faisait deux mois, et je me suis dit : « Je n’arrive pas à croire que je vais enfin avoir un bébé, et je ne vais pas la rencontrer. » »

L’ancien E! L’animatrice de nouvelles et son mari, Keven Undergaro, se préparent à accueillir une petite fille via une mère porteuse cet été.

En mai, après que Menounos ait révélé son diagnostic et réussi son opération, Undergaro a déclaré à Fox News Digital : « Elle a pris beaucoup de coups mais continue d’avancer. Si quelqu’un peut surmonter cela, elle le peut. Et Maria, étant Maria, l’a fait. »

Menounos avait déjà survécu à une tumeur au cerveau en 2017, qui a fini par être bénigne.

« Je me dis : ‘Comment diable puis-je avoir une tumeur au cerveau et un cancer du pancréas ?’ Tout ce à quoi je pouvais penser, c’était que j’avais un bébé à venir », a-t-elle déclaré à People en mai.

Mais même avec une litanie de problèmes de santé, Menounos maintient une attitude positive.

« Je suis tellement reconnaissante et tellement chanceuse. Dieu m’a accordé un miracle. Je vais beaucoup plus apprécier de l’avoir dans ma vie que je ne l’aurais fait avant ce voyage », a-t-elle déclaré.

